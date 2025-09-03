Bár egész gyenge a kedden érkezett hidegfront, a hőmérséklet változásában csak néhány fokos enyhülés érezhető, azonban még ma is kell számítani az ország több pontján is csapadékra. A HungaroMet előrejelzése szerint elég sok helyen.
Percek kérdése, és lecsap a következő csapadékhullám, azt is tudni, merre lehet rá számítani + térkép
Fokozódik a helyzet.
Józsefvárosi Fidesz: Pikó András lebukott, hogy hazudott a Diószegi utcaiaknak
Kormánytól kapott pénzből ajánlja fel a lakásokat Pikó.
Lázár János is megszólalt az Árpád hídi gázolásról: Gyilkosoknak tekintem őket
A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják az eset miatt.
Lánczi Tamás az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a válaszlevelében azt írta Freund Tamásnak, hogy itt az ideje fellépni Fleck Zoltán alkotmányos rendet veszélyeztető nézetei ellen.
Rapid délutáni friss: kevesebb fizetésből drágább üzemanyagot + videó
Három téma, de mindegyik a Tisza Párttal kapcsolatos.
