halálvádlottbaloldal

Elaludt a sofőr, egy ember meghalt, rengetegen megsérültek

Két év kilenc hónap fogházbüntetésre ítélte a Szeghalmi Járásbíróság, valamint öt évre eltiltotta a közúti járművezetéstől a halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségében bűnösnek talált vádlottat, valamint kötelezte az eljárás során felmerült több mint egymillió forint bűnügyi költség megfizetésére is.

Magyar Nemzet
Forrás: Gyulai Törvényszék2025. 09. 03. 16:02
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vádlott az utasaival 2023. augusztus 30-án kora délutáni időben személygépkocsival közlekedett lakott területen kívül kb. 60-65 km/h sebességgel, amikor az egyenes útszakaszon – elalvása miatt – fékezés nélkül áttért a menetirány szerinti bal oldalra, lehaladt az útpadkára, és járművével az árok oldalán lévő fának ütközött. 

A járműben hátul, baloldalon ülő sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítását követően elhalálozott. A középső üléssor bal oldali és jobb oldali utasainál az ütközés maradandó fogyatékosságot okozott, míg az elöl, jobb oldalon helyet foglaló sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szerzett. A vádlottnak a baleset során nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülései keletkeztek – részletezi a Gyulai Törvényszék. 

Az ítélet nem jogerős, ellene a vádlott és védője jelentettek be fellebbezést enyhítésért. 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Bizottság

Bástya elvtársnő

Bayer Zsolt avatarja

Bástya elvtárs dédunokája ma az Európai Bizottság elnöke, és tökéletesen ugyanolyan idióta gazember, mint a nagypapája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu