A vádlott az utasaival 2023. augusztus 30-án kora délutáni időben személygépkocsival közlekedett lakott területen kívül kb. 60-65 km/h sebességgel, amikor az egyenes útszakaszon – elalvása miatt – fékezés nélkül áttért a menetirány szerinti bal oldalra, lehaladt az útpadkára, és járművével az árok oldalán lévő fának ütközött.
Elaludt a sofőr, egy ember meghalt, rengetegen megsérültek
Két év kilenc hónap fogházbüntetésre ítélte a Szeghalmi Járásbíróság, valamint öt évre eltiltotta a közúti járművezetéstől a halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségében bűnösnek talált vádlottat, valamint kötelezte az eljárás során felmerült több mint egymillió forint bűnügyi költség megfizetésére is.
A járműben hátul, baloldalon ülő sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítását követően elhalálozott. A középső üléssor bal oldali és jobb oldali utasainál az ütközés maradandó fogyatékosságot okozott, míg az elöl, jobb oldalon helyet foglaló sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szerzett. A vádlottnak a baleset során nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülései keletkeztek – részletezi a Gyulai Törvényszék.
További Belföld híreink
Az ítélet nem jogerős, ellene a vádlott és védője jelentettek be fellebbezést enyhítésért.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sorsfordító – Dzsentrik Magyarországon + videó
A Sorsfordítóban Vésey Kovács László vendége Boros Imre közgazdász volt.
Nem cáfolta Tarr Zoltán, hogy létezik a Tisza-csomag
A Tisza Párt alelnöke nem cáfolta az adóemelési terveket.
A halott budapesti csecsemő két testvérét is a mentők vitték el a Szondi utcai lakásból
Megszólaltak a szomszédok.
Percek kérdése, és lecsap a következő csapadékhullám, azt is tudni, merre lehet rá számítani + térkép
Fokozódik a helyzet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sorsfordító – Dzsentrik Magyarországon + videó
A Sorsfordítóban Vésey Kovács László vendége Boros Imre közgazdász volt.
Nem cáfolta Tarr Zoltán, hogy létezik a Tisza-csomag
A Tisza Párt alelnöke nem cáfolta az adóemelési terveket.
A halott budapesti csecsemő két testvérét is a mentők vitték el a Szondi utcai lakásból
Megszólaltak a szomszédok.
Percek kérdése, és lecsap a következő csapadékhullám, azt is tudni, merre lehet rá számítani + térkép
Fokozódik a helyzet.