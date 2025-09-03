Elaludt a sofőr, egy ember meghalt, rengetegen megsérültek

A járműben hátul, baloldalon ülő sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítását követően elhalálozott. A középső üléssor bal oldali és jobb oldali utasainál az ütközés maradandó fogyatékosságot okozott, míg az elöl, jobb oldalon helyet foglaló sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szerzett. A vádlottnak a baleset során nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülései keletkeztek – részletezi a Gyulai Törvényszék.