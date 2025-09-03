Romantikus sarki fényt fotóztak a Dobogó-kőről

A nyugat-nógrádi határ közeléből figyelték meg, amint a halványan izzó zöldes és rózsaszínes árnyalatok beborították az ég alját – írja a Nool.
Megjegyzik, a látvány így magában is különleges volt, és ezt lehetett még tovább is fokozni. Az este még különlegesebbé vált, amikor egy fényes meteor is áthasított az égen – részletezik. A Dobogó-kőről megörökített ritka pillanat szívmelengető lehetett azoknak, akik a megfelelő időben a megfelelő helyen tartózkodtak.
További Belföld híreink
A romantikus sarki fényt a meteorral ide kattintva, a Nool cikkében nézheti meg.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sorsfordító – Dzsentrik Magyarországon + videó
A Sorsfordítóban Vésey Kovács László vendége Boros Imre közgazdász volt.
Nem cáfolta Tarr Zoltán, hogy létezik a Tisza-csomag
A Tisza Párt alelnöke nem cáfolta az adóemelési terveket.
A halott budapesti csecsemő két testvérét is a mentők vitték el a Szondi utcai lakásból
Megszólaltak a szomszédok.
Percek kérdése, és lecsap a következő csapadékhullám, azt is tudni, merre lehet rá számítani + térkép
Fokozódik a helyzet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sorsfordító – Dzsentrik Magyarországon + videó
A Sorsfordítóban Vésey Kovács László vendége Boros Imre közgazdász volt.
Nem cáfolta Tarr Zoltán, hogy létezik a Tisza-csomag
A Tisza Párt alelnöke nem cáfolta az adóemelési terveket.
A halott budapesti csecsemő két testvérét is a mentők vitték el a Szondi utcai lakásból
Megszólaltak a szomszédok.
Percek kérdése, és lecsap a következő csapadékhullám, azt is tudni, merre lehet rá számítani + térkép
Fokozódik a helyzet.