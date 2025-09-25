Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Lerántjuk a leplet Zsolti bácsiról + videó

Miért került célkeresztbe Semjén Zsolt egy „gyermekotthonban” történt fajtalankodás nyomán? A baloldali média szerint leginkább azért, mert azzal, hogy magára vette a gyomorforgató és egyébként megalapozatlan vádakat, lényegében beismerést tett. A gyanúperrel élve azért a balosok között is akadtak, akik rövid kivárás után felismerték a totális lyukra futást, és inkább azonnal visszakoztak. Hogy miről szól az eredeti Szőlő utcai ügy, és hogy a valóságferdítés aktuális motivációja miben áll, az pedig egyre jobban körvonalazódik. Időközben kiderült, a Szőlő utcában sohasem működött gyermekotthon, javítóintézet viszont annál inkább, ahol valóban történtek gyomorforgató bűncselekmények, ám kiskorúaknak nem eset bántódásuk.

Bayer Zsolt leszögezte, számára ez az ügy személyes, hiszen együtt nőtt fel Semjén Zsolttal. Az viszont, hogy milyen módon tudta a kormánytagokat a baloldal, a DK és Magyar Péter egy ennyire aljas lejáratókampányba keverni, kicsit homályos kérdés. Bayernek és Ambrózynak mindenesetre akadtak tippjeik: az ügy hátterében külföldi titkosszolgálati szál is felfedezhető, a történet kirobbantói pedig nem ismeretlenek a Szuverenitásvédelmi Hivatal előtt sem. Pletykák, hallomások, félreértett félmondatok – a baloldal ezekre épített. Most azonban a valóság rájuk omlott, és súlyos következményekkel számolhatnak. Részletek a Pikk legújabb adásában.