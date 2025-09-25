Semjén Zsolttitkosszolgálati szálBayer Zsolt

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Lerántjuk a leplet Zsolti bácsiról + videó

A magyar közélet ma egy keményvonalas kommunista lejárató kampánytól hangos, amelyhez egyre inkább felsejlő külföldi titkosszolgálati szálak is kötődhetnek. Ezúttal a szokásosnál is érzékenyebb témát érintünk: ki az a Zsolti bácsi, és egyáltalán mi történt a Szőlő utcában? A Pikk legfrissebb adásában Bayer és Ambrózy lerántja a leplet a hazugságokról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 20:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miért került célkeresztbe Semjén Zsolt egy „gyermekotthonban” történt fajtalankodás nyomán? A baloldali média szerint leginkább azért, mert azzal, hogy magára vette a gyomorforgató és egyébként megalapozatlan vádakat, lényegében beismerést tett. A gyanúperrel élve azért a balosok között is akadtak, akik rövid kivárás után felismerték a totális lyukra futást, és inkább azonnal visszakoztak. Hogy miről szól az eredeti Szőlő utcai ügy, és hogy a valóságferdítés aktuális motivációja miben áll, az pedig egyre jobban körvonalazódik. Időközben kiderült, a Szőlő utcában sohasem működött gyermekotthon, javítóintézet viszont annál inkább, ahol valóban történtek gyomorforgató bűncselekmények, ám kiskorúaknak nem eset bántódásuk. 

Bayer Zsolt leszögezte, számára ez az ügy személyes, hiszen együtt nőtt fel Semjén Zsolttal.  Az viszont, hogy milyen módon tudta a kormánytagokat a baloldal, a DK és Magyar Péter egy ennyire aljas lejáratókampányba keverni, kicsit homályos kérdés. Bayernek és Ambrózynak mindenesetre akadtak tippjeik: az ügy hátterében külföldi titkosszolgálati szál is felfedezhető, a történet kirobbantói pedig nem ismeretlenek a Szuverenitásvédelmi Hivatal előtt sem. Pletykák, hallomások, félreértett félmondatok – a baloldal ezekre épített. Most azonban a valóság rájuk omlott, és súlyos következményekkel számolhatnak. Részletek a Pikk legújabb adásában. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.