Radics Béla: A mi feladatunk, hogy mindenki problémájára felhívjuk a figyelmet

Budapestért dolgozunk, és a Fővárosi Közgyűlésben olyan döntéseket hozunk, amelyek kihatással vannak akár 2–2,5 millió állampolgár mindennapi életére. Emiatt nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közösség, ahol az ötletek, a javaslatok, szakértők és az egyszerű polgárok is tudnak egymással találkozni – mondta el lapunknak Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője a Budapesti DPK első találkozóján.
A politikus kiemelte,
Budapestnek a jelenlegi állapotát hosszú évszázadok alatt sikerült elnyernie. Ezért is komoly a felelősségünk, ugyanis a gyermekeink fogják használni azt a Budapestet, amelyet most alakítunk. Éppen ezért fontos, hogy az ötletek ebben a DPK-ban találkozzanak. Én azt szeretném, hogy az én kislányaim egy biztonságos, zöld, élhető fővárosban éljenek.
Radics hozzátette, a mai találkozó legfontosabb pontja, hogy közösen indíthatnak műhelymunkát azok, akik valóban érdeklődnek a főváros iránt.
Budapesten, bizonyos kerületekben, utcákban más-más problémák vannak, aminek a megismerése komoly feladat minden képviselő számára. Minden olyan javaslatra nyitottak vagyunk, amely szebbé, élhetőbbé zöldebbé teszi Budapestet
– jelentette ki a képviselő. Hozzátette, a Budapesti Digitális Polgári Kör kiemelt feladata, hogy minden olyan csoportot képviseljen, amelynek a hangja nem eléggé hangos.
A mi feladatunk első körben az, hogy ezeket a marginalizálódó, sokszor elfelejtett csoportokat felszínre tudjuk hozni. Én abban hiszek, hogy a legutolsó peremen élő nyugdíjas szava is az internetnek köszönhetően el fog tudni jutni a Fővárosi Közgyűlés asztalára, hiszen erről szól a digitális polgári kör
– zárta a beszélgetést a politikust.
Mint ismert, Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője augusztus közepén jelentette be, megalapítja a Budapesti Digitális Polgári Kört. A csoport alapítói között van:
- Almássy Kornél közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője
- Czakó Julianna Junior Prima és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja
- Kökény Zoltán, a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója
- Lánszki Regő országos főépítész, államtitkár
- Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár
- Molnár Csaba Gábor fenntarthatósági és ESG-szakember
- Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó
- Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere
- Tibolya Péter öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője