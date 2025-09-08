Radics BélaFővárosi KözgyűlésbenBudapest

Radics Béla: A mi feladatunk, hogy mindenki problémájára felhívjuk a figyelmet

A Fővárosi Közgyűlés képviselője szerint a Budapesti Digitális Polgári Kör egyik legfontosabb feladata, hogy a csoporton keresztül mindenki képviselete megvalósulhasson.

Gábor Márton
2025. 09. 08. 19:25
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapestért dolgozunk, és a Fővárosi Közgyűlésben olyan döntéseket hozunk, amelyek kihatással vannak akár 2–2,5 millió állampolgár mindennapi életére. Emiatt nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közösség, ahol az ötletek, a javaslatok, szakértők és az egyszerű polgárok is tudnak egymással találkozni – mondta el lapunknak Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője a Budapesti DPK első találkozóján. 

A politikus kiemelte, 

Budapestnek a jelenlegi állapotát hosszú évszázadok alatt sikerült elnyernie. Ezért is komoly a felelősségünk, ugyanis a gyermekeink fogják használni azt a Budapestet, amelyet most alakítunk. Éppen ezért fontos, hogy az ötletek ebben a DPK-ban találkozzanak. Én azt szeretném, hogy az én kislányaim egy biztonságos, zöld, élhető fővárosban éljenek.

Radics hozzátette, a mai találkozó legfontosabb pontja, hogy közösen indíthatnak műhelymunkát azok, akik valóban érdeklődnek a főváros iránt.

Budapesten, bizonyos kerületekben, utcákban más-más problémák vannak, aminek a megismerése komoly feladat minden képviselő számára. Minden olyan javaslatra nyitottak vagyunk, amely szebbé, élhetőbbé zöldebbé teszi Budapestet

– jelentette ki a képviselő. Hozzátette, a Budapesti Digitális Polgári Kör kiemelt feladata, hogy minden olyan csoportot képviseljen, amelynek a hangja nem eléggé hangos. 

A mi feladatunk első körben az, hogy ezeket a marginalizálódó, sokszor elfelejtett csoportokat felszínre tudjuk hozni. Én abban hiszek, hogy a legutolsó peremen élő nyugdíjas szava is az internetnek köszönhetően el fog tudni jutni a Fővárosi Közgyűlés asztalára, hiszen erről szól a digitális polgári kör

– zárta a beszélgetést a politikust. 

Mint ismert, Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője augusztus közepén jelentette be, megalapítja a Budapesti Digitális Polgári Kört. A csoport alapítói között van:

  • Almássy Kornél közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője
  • Czakó Julianna Junior Prima és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja
  • Kökény Zoltán, a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója
  • Lánszki Regő országos főépítész, államtitkár
  • Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár
  • Molnár Csaba Gábor fenntarthatósági és ESG-szakember
  • Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó
  • Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere
  • Tibolya Péter öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu