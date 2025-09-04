Rapid délutáni friss – Egy „csicska-Majdant” nem tudnak összehozni Kötcsén + videó

Magyar Péter, azaz a „+1 fő” Kötcsére telepíti ki szabadcsapatát vasárnap. Kollégáink szerint azt a Tisza-vezérnek is tudnia kellene, hogy a Fidesz rendezvényén mi minden történik, hiszen ameddig Varga Judit férje volt, ő is ott volt – vagyis kikönyörögte magának, hogy ott lehessen – a polgári pikniken. Most nem lesz ott a rendezvényen, éppen ezért készül saját eseményre. Kertész Dávid szerint a Tisza Párt hiába akarja, egy „csicska-Majdant” nem tudnak összehozni Kötcsén. Bár a két párt rendezvényét elzárja egymástól a rendőrség és a TEK, nyilván lesznek, akik a kerítésen túlról üvöltöznek majd.

Sitke Levente szerint most nem balhézni kellene, hanem készülni a választásokra, minden pártnak lényegében meló van, döntéseket kell hozni. Mint fogalmazott, Magyarországon komolyan meg kell határozni a gazdasági irányvonalat és minden mást, hogy jobb legyen hazánknak. Hozzátette, a Fidesznél minden bizonnyal ez fog történni, míg a másik oldalon azt mantrázzák, hogy semmi sem jó.