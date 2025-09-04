Kertész DávidrapidSitkei Levente

Rapid délutáni friss – Egy „csicska-Majdant” nem tudnak összehozni Kötcsén + videó

Ahogy azt már megszokhatták, idén szeptemberben is megrendezi a Fidesz a polgári pikniket, amely lényegében egy politikai évadnyitó esemény lesz. A rendezvényre eddig sem hívtak meg mindenkit, viszont a kiszivárgott információk nem rengették meg a világot. Most Magyar Péter és szektája szintén leköltözik a településre a balhé kedvéért. Ezt a témát szálazta szét a Rapidban Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője és Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 18:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter, azaz a „+1 fő” Kötcsére telepíti ki szabadcsapatát vasárnap. Kollégáink szerint azt a Tisza-vezérnek is tudnia kellene, hogy a Fidesz rendezvényén mi minden történik, hiszen ameddig Varga Judit férje volt, ő is ott volt – vagyis kikönyörögte magának, hogy ott lehessen – a polgári pikniken. Most nem lesz ott a rendezvényen, éppen ezért készül saját eseményre. Kertész Dávid szerint a Tisza Párt hiába akarja, egy „csicska-Majdant” nem tudnak összehozni Kötcsén. Bár a két párt rendezvényét elzárja egymástól a rendőrség és a TEK, nyilván lesznek, akik a kerítésen túlról üvöltöznek majd. 

Sitke Levente szerint most nem balhézni kellene, hanem készülni a választásokra, minden pártnak lényegében meló van, döntéseket kell hozni. Mint fogalmazott, Magyarországon komolyan meg kell határozni a gazdasági irányvonalat és minden mást, hogy jobb legyen hazánknak. Hozzátette, a Fidesznél minden bizonnyal ez fog történni, míg a másik oldalon azt mantrázzák, hogy semmi sem jó.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.