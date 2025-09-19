Rendelni sem lehetne tökéletesebb időjárást a hétvégére

A következő 36 órában egyre melegebb, száraz légtömeg áramlik a Kárpát-medence fölé, tovább erősödik a nappali felmelegedés – tájékoztat a HungaroMet Nonprofit Zrt. Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, pénteken legfeljebb északkeleten, szombaton pedig a Dunántúlon lehet kevés felhő az égen. Pénteken mérsékelt marad a légmozgás, majd szombaton a Kisalföldön megélénkül a délire forduló szél.

Napos, derült idő vár ránk a hétvégén, a hőmérséklet szombaton már nyárias melegbe fordul, 26–31 fokkal (Fotó: Pexels)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb lehet.