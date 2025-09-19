HungaroMet Nonprofit Zrtidőjárásindiánnyárhétvégevénasszonyok nyara

Rendelni sem lehetne tökéletesebb időjárást a hétvégére

Napos, derült idő vár ránk, a hőmérséklet szombaton nyárias melegbe fordul, 26–31 fokos csúcshőmérséklettel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 15:43
Illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A következő 36 órában egyre melegebb, száraz légtömeg áramlik a Kárpát-medence fölé, tovább erősödik a nappali felmelegedés – tájékoztat a HungaroMet Nonprofit Zrt. Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, pénteken legfeljebb északkeleten, szombaton pedig a Dunántúlon lehet kevés felhő az égen. Pénteken mérsékelt marad a légmozgás, majd szombaton a Kisalföldön megélénkül a délire forduló szél.

Napos, derült idő vár ránk a hétvégén, a hőmérséklet szombaton már nyárias melegbe fordul, 26–31 fokkal (Fotó: Pexels)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb lehet.

A csúcshőmérséklet szombaton 26 és 31 fok között valószínű.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.