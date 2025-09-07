Rengeteg híresség gratulált Krausz Gábor és Mikes Anna házasságához

Özönlöttek a gratulációk, mindenki egy emberként örült Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságának – számolt be a Borsonline.

Mint írták, a sztárséf a közösségi oldalán is megosztott néhány fényképet a nagy napról, melynek kommentszekciójába csakhamar számtalan gratuláció érkezett:

a rajongók mellett a hazai sztárok is minden jót kívántak az ifjú párnak.

„Szívből gratulálok nektek! Éljen a G family!” – írta Horváth Csenge.

„Gratulálok, nagyon megérdemled a boldogságot!” – üzente a sztárséfnek Keleti Andrea.

„Sok boldogságot Nektek!” – gratulált Gelencsér Tímea.

„Gratulálok! Sok boldogságot!” – csatlakozott Gáspár Bea is, míg Szabó András Csuti három szívecskével fejezte ki a gondolatait, ám ebben is minden benne volt.