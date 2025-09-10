Sorsfordító – Keresztényüldözés Magyarországon + videó

Varga Tibor László azzal kezdte, hogy a hölgy nem volt felszentelt egyházi személy, nem tartozott szerzetesi rendhez, hanem egy egyszerű laikus volt, aki hitt Krisztusban. A szülei a mai határon kívülről érkeztek Magyarországra, akik az 1920-as években érkeztek ide, és mindketten Badacsony környékén kaptak munkát és ott találkoztak. Lányuk, Magdolna 1921-ben született meg, akkor már Szigligeten éltek a szülei. Hozzátette azt is, hogy édesapja valószínűleg felvidéki származású lehetett, akit az oroszok tolmácsnak is elvittek. Annyit tudni még róla, hogy korán árvaságra jutott és a testvérei nevelték fel, majd tőlük is elsodródott és egy katonatisztnek köszönheti, hogy eljutott Badacsonyba. Az édesanya is hasonlóan élte meg azt a korszakot, őt is nagyszülei nevelték fel, majd a román betörés idején testvérével együtt került előbb Budapestre, ahol különféle munkákat vállalt el. Miután a szülők Szigligeten találkoztak, egy molnárnál kaptak munkát és akkor született meg lányuk, Magdolna.

A konvenciós cselédként szolgáló szülőknek nagyon nehéz volt a megélhetése, viszont amikor a munkaadójuk, a molnár olyan dologra akarta rávenni őket, ami bűncselekmény, elhagyták a települést. Több megállóval eljutottak Köveskálra, ahol Magdolna elsőáldozó lett. Bár szüleitől nem kapott vallásos nevelést Bódi Mária Magdolna, édesanyja mégis folyamatosan szorgalmazta, hogy hittant tanuljon. Az akkor még kislány ismerőseit, osztálytársait is biztatta, hogy járjanak misére. Sokat olvasott, olyan műveltségre tett szert, amit a tőle magasabb rangban felnőtt emberek is elismertek. De volt olyan alkalom is, amikor az egész településen azért koldult, hogy egy árvának legyen télikabátja. Még több költözés várt az ifjú hölgyre, de tanulmányait végezte és hitét is gyakorolta. Nagyon elmélyült a hitben és eldöntötte, hogy szerzetes nő akar lenni, és szüzességi fogadalmat is tett. A II. világháború alatt támadtak rá és több hölgyre orosz katonák Litéren, ő mindenkit próbált védelmezni, majd a beszámolók szerint hat golyóval lőtték le az erőszak elől menekülő nőt.



