Sűrű hétvégét zártak a határőrök

Negyvenhat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Mint írták,

pénteken 10, szombaton 13, vasárnap 14 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 91 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza.

A megelőző héten – augusztus 18-tól 24-ig – a feltartóztatottak száma 98 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében 12 határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt két gyanúsított ellen indult büntetőeljárás – derül ki a rendőrségi összesítésből.