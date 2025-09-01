Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

Országos Rendőr-főkapitányságidegenrendészetihatárőrhatárzár

Sűrű hétvégét zártak a határőrök

Nem enyhül a nyomás a határon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 8:16
Az EU bevándorláspolitikája egy elhibázott döntés volt
Az EU bevándorláspolitikája egy elhibázott döntés volt Fotó: Vadnai Szabolcs Forrás: MTI Fotószerkesztőség/Miniszt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Negyvenhat határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Mint írták, 

 pénteken 10, szombaton 13, vasárnap 14 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. 

Az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 91 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. 

A megelőző héten – augusztus 18-tól 24-ig – a feltartóztatottak száma 98 volt. 

Az elmúlt héten az ország belsejében 12 határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt két gyanúsított ellen indult büntetőeljárás – derül ki a rendőrségi összesítésből.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.