Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Szalay-Bobrovniczki Kristófmagyar honvédségGrósz Andormagyar zsidóságMazsihisz

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A haza védelme nemcsak kötelesség, hanem jog is

Magyarország a közösségek közössége, a zsidó közösség pedig a Magyar Honvédség első pillanatától kezdve jelen van történelmünkben – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 14:39
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A haza védelme nemcsak kötelesség, hanem jog is: mindazok joga, akikkel közös az életünk – hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter pénteken Budapesten a tárca és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) együttműködési megállapodásának aláírása alkalmából.

Várgesztes, 2025. szeptember 11. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond Az utolsó töltényig című kiállítás megnyitóján a várgesztesi Keltike Házban 2025. szeptember 11-én. A kiállítás az első huszárhadosztály Vértes hegységben való második világháborús helytállását és felmorzsolódását mutatja be. MTI/Vasvári Tamás
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az első és a második világháborúban hősi halált halt zsidó katonák és munkaszolgálatosok emlékének megőrzését szolgáló együttműködési keretmegállapodást írt alá.

A miniszter beszédében hangsúlyozta: Magyarország a közösségek közössége, a zsidó közösség pedig a Magyar Honvédség első pillanatától kezdve jelen van történelmünkben.

Felhívta a figyelmet arra: 

napjaink sem mentesek a nehéz és komoly harcoktól, kihívásoktól, Európát szinte a soá óta nem látott antiszemita hullám éri el, de Magyarország ebben a tekintetben a béke szigete, a kormány mindent megtesz, hogy az illegális migráció és az annak hátán érkező antiszemita terrorizmus Magyarországra ne tehesse be a lábát.

Hozzátette: megrendülten követik az eseményeket a baráti és szövetséges Izraelben és a Közel-Keleten, és imába foglalják azokat a magyarokat, akik a közel-keleti terrorista erőszak áldozatai lettek.

A miniszter szólt arról is: nem szabad elfeledkezni a vészkorszakról, amikor elítélhető módon a honvédség és a magyar állam kitaszította magából a közösséget, amely alkotóeleme volt, amikor a zsidókat megfosztották a honvédségi szolgálattól, és a munkaszolgálaton keresztül a halálba küldték őket. Kiemelte: 

ezt soha nem szabad elfelejteni, és mindent meg kell tenni, hogy a modern magyar állam és az ország, amiben élünk, ezt az emléket fenntartsa, biztosítsa a zsidó közösség védelmét.

Grósz Andor arról beszélt, a megállapodás lefekteti az alapjait egy régi adósság törlesztésének, hogy méltó módon tudjanak adózni azok emlékének, akik sokat tettek a hazáért.

A Mazsihisz elnöke emlékeztetett: 1848-ban zsidó zászlóaljak is harcoltak a magyar szabadságért, és a zsidók anyagilag is támogatták, hogy az ország független és szabad legyen. Hozzátette: ugyanez igaz az első világháborúra is: vidéken járva szembesülhetünk a temetőkben, emléktáblákon azoknak a zsidóknak a neveivel, akik életüket áldozták a hazáért. Mint mondta, a legfájóbb az, ami a munkaszolgálatosokkal történt, akik fegyver nélkül, kegyetlen körülmények között adták életüket az országért.

Grósz Andor is arról beszélt, a magyarországi zsidóság nyugodtan élheti meg zsidóságát ma Magyarországon, köszönhetően a kormány politikájának. Mint mondta, a kormány nem csak szavakban áll a zsidóság mellett, október 7-e után a gyakorlatban is bizonyította ezt.

Szólt arról, hogy fel kell lépni az antiszemita tendenciákkal szemben, amelyek megjelentek Amerikában vagy Európa legfejlettebb országaiban. A megállapodás példát mutat, hogy az állam milyen mértékben tud és akar együttműködni a zsidó közösséggel, amelynek tagjai egyenrangú polgárokként nap mint nap teljesítik kötelességüket a haza érdekében – hangoztatta.

A megállapodás kifejezi a felek elkötelezettségét az első és második világháborúban hősi halált halt zsidó katonák és munkaszolgálatosok emlékének megőrzése, a kutatás és az ismeretterjesztés mellett. Az együttműködés kiterjed a nyughelyek, emlékhelyek gondozására, állapotuk felmérésére és felújítására, valamint a hadszíntérkutatás és az emlékezetpolitika területére is.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu