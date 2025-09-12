Császár AttilaerőszakMagyar Péter

Véget ért a kihallgatás, Császár Attila részletesen elmondta a rendőröknek, hogyan fenyegették a tiszások Magyar Péter kötcsi rendezvényén

A riportert már konkrét személyekről készült fotókról kérdezte a nyomozó hatóság.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 12:57
Borítókép: Császár Attila (Forrás: Mandiner)
„Véget ért a kétórás tanúkihallgatásom. A rendőrségen részletesen elmondtam, hogy miként inzultálták stábunkat a kötcsei tiszás rendezvény alatt és után. Elmondtam azt is, hogy miként bántalmaztak verbálisan egy, a védelmünkre kelt többgyermekes családot” – írta közösségi oldalán Császár Attila. 

Hozzátette, 

a nyomozó hatóság már olyan, konkrét személyekről készült fotókról kérdezte, akik részt vettek az akasztással történő fenyegetésben. Kiderült az is, hogy a Budai Gyula országgyűlési képviselő által, csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt tett feljelentést és az MTVA által tett feljelentést is egyesítette a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint ismert, Császár Attilát péntek délelőttre tanúként idézte be a rendőrség Magyar Péter múlt vasárnapi kötcsei rendezvénye miatt. 

20250907 Kötcse Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén. fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
Magyar Péter hívei akasztással fenyegették a közmédia riporterét (Fotó: Mirkó István)

A riporter arra is rámutatott, hogy 

a nyomozó hatóság gyorsan reagált az M1 stábját ért halálos fenyegetésre. Magyarországon mindenki elmondhatja a véleményét, de az erőszaknak nincs helye a közéletben. A sajtószabadság védelmének a demokrácia egyik fontos pillérének kell lennie.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, szeptember 9-én rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a közmédia a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda. A tájékoztatás szerint a közmédia leszögezte: 

nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.

Mint ismert, a Tisza Párt rendezvényén Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetést kapott a párt szimpatizánsaitól, és a kialakult helyzet nyomán egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak – idézték fel. A közmédia a leghatározottabban elítélte a történteket, és mindent elkövet munkatársai és a közszolgálati tájékoztatás szabadsága megőrzésének védelmében – ennek megfelelően fordult a hatóságokhoz, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását.

„A közmédia számára elfogadhatatlan, hogy bárki gyűlöletkeltéssel és erőszakos fellépéssel próbálja megfélemlíteni a médiában dolgozókat, valamint az, hogy a közszolgálati tájékoztatás szabadságát fenyegetéssel, illetve tettlegességgel próbálják korlátozni” – olvasható a közleményben, amely szerint a közmédia minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz ennek megakadályozására, egyúttal felhívja a figyelmet: a közmédia nem hagyja magát elhallgattatni, aki pedig hallgat, az legitimálja a gyűlöletet. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

