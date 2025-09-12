Véget ért a kihallgatás, Császár Attila részletesen elmondta a rendőröknek, hogyan fenyegették a tiszások Magyar Péter kötcsi rendezvényén

„Véget ért a kétórás tanúkihallgatásom. A rendőrségen részletesen elmondtam, hogy miként inzultálták stábunkat a kötcsei tiszás rendezvény alatt és után. Elmondtam azt is, hogy miként bántalmaztak verbálisan egy, a védelmünkre kelt többgyermekes családot” – írta közösségi oldalán Császár Attila.

Hozzátette,

a nyomozó hatóság már olyan, konkrét személyekről készült fotókról kérdezte, akik részt vettek az akasztással történő fenyegetésben. Kiderült az is, hogy a Budai Gyula országgyűlési képviselő által, csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt tett feljelentést és az MTVA által tett feljelentést is egyesítette a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint ismert, Császár Attilát péntek délelőttre tanúként idézte be a rendőrség Magyar Péter múlt vasárnapi kötcsei rendezvénye miatt.

Magyar Péter hívei akasztással fenyegették a közmédia riporterét (Fotó: Mirkó István)

A riporter arra is rámutatott, hogy

a nyomozó hatóság gyorsan reagált az M1 stábját ért halálos fenyegetésre. Magyarországon mindenki elmondhatja a véleményét, de az erőszaknak nincs helye a közéletben. A sajtószabadság védelmének a demokrácia egyik fontos pillérének kell lennie.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, szeptember 9-én rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a közmédia a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda. A tájékoztatás szerint a közmédia leszögezte:

nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.

Mint ismert, a Tisza Párt rendezvényén Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetést kapott a párt szimpatizánsaitól, és a kialakult helyzet nyomán egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak – idézték fel. A közmédia a leghatározottabban elítélte a történteket, és mindent elkövet munkatársai és a közszolgálati tájékoztatás szabadsága megőrzésének védelmében – ennek megfelelően fordult a hatóságokhoz, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását.