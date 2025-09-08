Szentkirályi Alexandra: A mi felelősségünk, hogy kihozzuk Budapestből a legtöbbet

– Budapest különleges, nemcsak azért, mert a nemzet fővárosa, hanem történelmét, fejlődését közlekedést tekintve is. Éppen ezért érdemes benne nagy egészként, és nem kerületekben, városrészekben gondolkodni – mondta el lapunknak Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

A frakcióvezető hozzátette,

már több mint ötezer tagunk van, akiknek a legfontosabb feladata, hogy bemutassák a konstruktivitásukat, a várossal kapcsolatos köteteiket, érdemi kritikáikat és ezeket a DPK-n belül meg tudják egymással beszélni. Szerethetjük bármennyire Budapestet, de úgy szeressük, ahogyan egy jó szülő is szereti a gyerekét, persze kicsit elfogultan, de azért reálisan látva.

Szentkirályi hozzátette, a mindannyiónk felelőssége, hogy a fővárosból a lehető legtöbbet hozzuk ki.