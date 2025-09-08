Szentkirályi AlexandrakonstruktivitásDPKfeladat

Szentkirályi Alexandra: A mi felelősségünk, hogy kihozzuk Budapestből a legtöbbet

A Fővárosi Fidesz elnöke szerint a Budapesti DPK legfontosabb feladata az eddig elért eredmények megvédése és lehetőségek kihasználása.

Gábor Márton
2025. 09. 08. 19:34
Szentkirályi Alexandra, DPK, bejelentés
– Budapest különleges, nemcsak azért, mert a nemzet fővárosa, hanem történelmét, fejlődését közlekedést tekintve is. Éppen ezért érdemes benne nagy egészként, és nem kerületekben, városrészekben gondolkodni – mondta el lapunknak Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

A frakcióvezető hozzátette, 

már több mint ötezer tagunk van, akiknek a legfontosabb feladata, hogy bemutassák a konstruktivitásukat, a várossal kapcsolatos köteteiket, érdemi kritikáikat és ezeket a DPK-n belül meg tudják egymással beszélni. Szerethetjük bármennyire Budapestet, de úgy szeressük, ahogyan egy jó szülő is szereti a gyerekét, persze kicsit elfogultan, de azért reálisan látva.

Szentkirályi hozzátette, a mindannyiónk felelőssége, hogy a fővárosból a lehető legtöbbet hozzuk ki. 

 

Rengeteg olyan eredményünk van az elmúlt évekből, amit meg kell védeni, és ha úgy tetszik, támadás alatt áll. Ilyen a brutális adóemelés, ami például a politikai ellenfeleink napirendjén van, és 356 ezer forint mínuszt jelent egy átlagos budapestinek évente. Ez egy olyan veszély, ami a napi életét, megélhetését is befolyásolná vagy fenyegetné Budapestet

– jelentette ki a budapesti Fidesz elnöke. Szentkirályi kiemelte, a DPK másik fontos feladata, hogy minél több felvetést, értékes észrevételt csatornázzon be a fővárosi Fidesz-frakció számára.

A képviselőtársaim is ott vannak a digitális polgári körben, hogy folyamatosan figyeljünk és kimazsolázzuk azokat a felvetéseket, amelyeket aztán gyakorlatban is át tudunk ültetni, minimum javaslat szintjén

– zárta a beszélgetést a politikus. 

Mint ismert, Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője augusztus közepén jelentette be, megalapítja a Budapesti Digitális Polgári Kört. A csoport alapítói között van:

  • Almássy Kornél közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője
  • Czakó Julianna Junior Prima és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja
  • Kökény Zoltán, a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója
  • Lánszki Regő országos főépítész, államtitkár
  • Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár
  • Molnár Csaba Gábor fenntarthatósági és ESG-szakember
  • Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó
  • Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere
  • Tibolya Péter öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Bach Máté)

