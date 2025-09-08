zivataridőjárásIdőjáráselőrejelzésgomolyfelhőviharzápor

Szikrázó napsütés és hirtelen viharok várnak ránk hétfőn

Hétfőn országszerte sok napsütés várható, de keleten és északkeleten záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 6:36
Fotó: MTI/Varga György
Hétfőn napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de a keleti és északkeleti országrészben a gomolyfelhők magasabbra törnek, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki – írja a HungaroMet.

A záporokat és zivatarokat felhőszakadás, erős széllökés, sőt kisebb méretű jég is kísérheti.

 A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad.

A köpönyeg előrejelzése szerint a hőmérséklet napközben 30 fok körül alakul. A HungaroMet szerint a legmagasabb értékek 25 és 31 fok között várhatók, késő este pedig 16 és 21 fok közé hűl a levegő.

