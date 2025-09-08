Szikrázó napsütés és hirtelen viharok várnak ránk hétfőn

Hétfőn napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de a keleti és északkeleti országrészben a gomolyfelhők magasabbra törnek, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki – írja a HungaroMet.

A záporokat és zivatarokat felhőszakadás, erős széllökés, sőt kisebb méretű jég is kísérheti.

A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad.

A köpönyeg előrejelzése szerint a hőmérséklet napközben 30 fok körül alakul. A HungaroMet szerint a legmagasabb értékek 25 és 31 fok között várhatók, késő este pedig 16 és 21 fok közé hűl a levegő.