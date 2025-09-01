szakszervezetekLázár Jánosúthálózatútszakaszönkormányzat

Év végéig minden MÁV-csoport dolgozó plusz 150 ezer forintot kap + videó

Lázár János a szolidaritási adó átalakítását kezdeményezi.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 11:00
LÁZÁR JÁNOS Fotó: MTI/Kovács Attila
A szolidaritási adó átalakítását kezdeményezi Lázár János. Az építési közlekedési miniszter a hazai úthálózat fejlesztése kapcsán azt mondta, 

indítványozza, hogy legkésőbb 2026-tól, de talán már előbb is a települési önkormányzatok leírhassák a szolidaritási adóból azt az összeget, amit bizonyíthatóan utak fejlesztésére fordítanának. 

– Az elképzelés szerint a települések legalább 20 százalékát az adónak úthálózat fejlesztésére fordíthatnának, legyen szó önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő útszakaszról – közölte a miniszter, hozzátéve, erről már Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel is egyeztetett.. Hangsúlyozta, ez százmilliárdos nagyságrendben lendítenék fel a hálózatot.

Lázár János beszélt arról is, hogy a szakszervezetekkel hároméves bérmegállapodást kötöttek, míg korábban 570 ezer forint volt az átlag bruttó bér a csoportnál, most 724 ezer forint, ami a nemzetgazdasági átlag felett van. Lázár János bejelentette:

 idén 150 ezer forinttal megemelik a juttatásokat Széchenyi-kártya formájában.

– 2022 novembere óta igyekszünk kimozdítani a közlekedést abból a válságból, amelyben a MÁV ötven éve van, és ez sikerült – közölte Lázár János, aki szerint ez a kimozdulás időszaka, a változás útjára lépett a haza vasút. Elmondta, a cél az elmozdulás, kimozdítás a berögzött működés megváltoztatása, egy nagy rendszer átalakítása nehéz, messze még a siker, de aránytalanul nagy kritika éri a MÁV-csoportot. – A változtatás szándéka, hogy kiderüljön, hányan akarnak így utazni. 

Naponta 4,5 millió ember indul el Magyarországon, 4,3 millió autó van, arra kell készülni, hogy aki teheti, autót fog venni, joggal merül fel a kérdés, milyen tömegközlekedés kell, van-e arra szükség. 

 

Fellendülőben a tömegközlekedés

2025 szeptemberében Magyarországon azötödik legolcsóbb a tömegközlekedés Európában. Elmondta, egymillió utasnak lett olcsóbb a közlekedés, több millióan utaznak ingyen. – Úgy néz ki, tartanak autót, de használnak tömegközlekedést is – mondta. Jelezte, 

2025 őszén egymillió bérletet adnak el havonta. 

– Nőtt az árbevétel, látszik, hogy olcsóbb termékből többet vesznek, egyre többen teszik le az autót –emelte ki. Hangsúlyozta, a legfontosabb az ügyfél. – Teherként kezelték sokszor az utasokat, ez helytelen, ennek érdekében tettünk lépéseket. 25 millió bérletet adtuk el, ez az utas szempontjából jó – mondta.

Bejelentette, december 1-jétől, érkezik az új személyszállítási törvény, amelyet személyszállítási alkotmánynak tekint, mert tartalmazza a minimumszolgáltatást. A miniszter rögzítette:

 3200 településnek alanyi jogon biztosítani kell, hogy minden nap háromszor eljuthassanak a lakosok a járási központba és visszajussanak onnan. Kétszer a járásközpont és a megyeközpont, valamint megyeközpont és megyeközpont, továbbá a megyeközpont és főváros között is biztosítani kell az eljutást. 

Ma 2200 településen ennél többet szolgáltatnak, viszont van ezer olyan település, ami ennél kevesebb szolgáltatást kap. Ez december 1-től megváltozik, több szolgáltatást biztosítanak, konzultálnak az érintett polgármesterekkel, felmérik, hogy mi az igény. 

A miniszter a KRESZ-ről elárulta, hogy 2023 decembere óta zajlanak a konzultációk szakmai fórumokkal és szakemberekkel. 2025 szeptember végén új konzultációt indítunk, amihez mindenki csatlakozhat, lényegében nemzeti konzultáció

Hegyi Zsolt MÁV igazgató arról beszélt,

 2025 első hét hónapjában vasúton 10 százalékkal, buszon 15 százalékkal több utazás történt, mint tavaly, a bizalom megvan, sőt növekszik. Országbérletet a nyári hónapokban 15 ezerrel több diák vett igénybe, mint tavaly. 15 ezer felnőtt is megjelent többletként.

A 10 pontos vállalásról azt mondta, a késési biztosítás tízezer késett vonatot érintett, 316 millió biztosítást fizettek ki, 3000 húsz percnél többet késő vonat volt idén. 

Állomási mosdófelújításról közölte, ötven százalékkal több új mosdót használhatnak az utasok, és a menet közbeni takarítás is javult. Jelezte, megújult az autóbusz flotta, elbúcsúznak a 20 évnél idősebb buszoktól. A mozdonycsere programról tudatta, ez a rendszerváltás óta legnagyobb, száz mozdony cseréje indult meg, 2–4 éves Vectron mozdonyok kerültek üzembe sok helyen, ez látszik a menetrendszerűségen is. Hozzátette, negyven mozdony már a flottában van, év végére ötvenötre növekszik a számuk. Megjegyezte, kétszáz tartalék busz van ma már, és 65 százalékkal csökkent a klímahibák gyakorisága is.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

