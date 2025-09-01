Év végéig minden MÁV-csoport dolgozó plusz 150 ezer forintot kap + videó

A szolidaritási adó átalakítását kezdeményezi Lázár János. Az építési közlekedési miniszter a hazai úthálózat fejlesztése kapcsán azt mondta,

indítványozza, hogy legkésőbb 2026-tól, de talán már előbb is a települési önkormányzatok leírhassák a szolidaritási adóból azt az összeget, amit bizonyíthatóan utak fejlesztésére fordítanának.

– Az elképzelés szerint a települések legalább 20 százalékát az adónak úthálózat fejlesztésére fordíthatnának, legyen szó önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő útszakaszról – közölte a miniszter, hozzátéve, erről már Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel is egyeztetett.. Hangsúlyozta, ez százmilliárdos nagyságrendben lendítenék fel a hálózatot.

Lázár János beszélt arról is, hogy a szakszervezetekkel hároméves bérmegállapodást kötöttek, míg korábban 570 ezer forint volt az átlag bruttó bér a csoportnál, most 724 ezer forint, ami a nemzetgazdasági átlag felett van. Lázár János bejelentette:

idén 150 ezer forinttal megemelik a juttatásokat Széchenyi-kártya formájában.

– 2022 novembere óta igyekszünk kimozdítani a közlekedést abból a válságból, amelyben a MÁV ötven éve van, és ez sikerült – közölte Lázár János, aki szerint ez a kimozdulás időszaka, a változás útjára lépett a haza vasút. Elmondta, a cél az elmozdulás, kimozdítás a berögzött működés megváltoztatása, egy nagy rendszer átalakítása nehéz, messze még a siker, de aránytalanul nagy kritika éri a MÁV-csoportot. – A változtatás szándéka, hogy kiderüljön, hányan akarnak így utazni.

Naponta 4,5 millió ember indul el Magyarországon, 4,3 millió autó van, arra kell készülni, hogy aki teheti, autót fog venni, joggal merül fel a kérdés, milyen tömegközlekedés kell, van-e arra szükség.

Fellendülőben a tömegközlekedés

2025 szeptemberében Magyarországon azötödik legolcsóbb a tömegközlekedés Európában. Elmondta, egymillió utasnak lett olcsóbb a közlekedés, több millióan utaznak ingyen. – Úgy néz ki, tartanak autót, de használnak tömegközlekedést is – mondta. Jelezte,

2025 őszén egymillió bérletet adnak el havonta.

– Nőtt az árbevétel, látszik, hogy olcsóbb termékből többet vesznek, egyre többen teszik le az autót –emelte ki. Hangsúlyozta, a legfontosabb az ügyfél. – Teherként kezelték sokszor az utasokat, ez helytelen, ennek érdekében tettünk lépéseket. 25 millió bérletet adtuk el, ez az utas szempontjából jó – mondta.