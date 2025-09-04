Magyar PéterTarr ZoltánTisza PártTisza-adó

Az anyák adómentességét is eltörölnék? – újabb botrány a Tisza körül

Tarr Zoltán etyeki elszólása óta magyarázkodásra kényszerül a Tisza Párt vezetése – írja az Ellenpont. A párt alelnöke nyíltan beszélt arról, hogy választási bukást hozhat az adóemelési program, ezért a voksolásig hallgatni kell róla. Eközben a Tiszát támogató csoportokban már nyíltan emlegetik a többkulcsos adó visszavezetését, sőt az anyák adómentességének eltörlését is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 8:23
Tisza, Magyar Péter, adó
Fotó: Facebook
Mióta kiszivárogtak Tarr Zoltán leleplező mondatai, folyamatosan magyarázkodnak a tiszások – számolt be róla az Ellenpont.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tarr Zoltán az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.  

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

 

Progresszív adózást akarnak a Tiszások

Az Ellenpont azt írja: Magyar Péter szokásosan hazugságról beszél, de az adóemelés komolyságát tükrözheti, hogy a Tiszát támogató Facebook-csoportokban nyíltan beszélnek a többkulcsos adó visszavezetésének szándékáról – és ezzel az adóemelésről.

Fotó: Ellenpont
Fotó: Ellenpont

 

Valójában azonban nem a gazdagoknak, hanem a magyar munkavállalók kétharmadának megvágná a fizetését a Tisza tervének megvalósulása a portál tájékoztatása szerint.

Fotó: Ellenpont

A poszt írója a portál szerint vagy nem emlékszik a 2010 előtti időkre, vagy szándékosan félrevezeti a csoportban lévő szimpatizánsokat. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy nem az adóbevétel nőtt, hanem a szürkegazdaság hízott a kormányváltást megelőzően, és rengetegen szegényedtek el a magas személyi jövedelemadótól.

 

Az anyák adómentességének eltörlését is támogatnák

Több Tisza-sziget Facebook-oldalán is megjelent Bokros Lajos azon gondolata, amelyben az anyák adómentességét világbajnok gonoszságnak nevezte és annak eltörlése mellett érvelt.

Fotó: Ellenpont

A fenti érvelés a portál szerint nyilvánvalóan a régi baloldali gazdaságpolitikát preferálja, bárhogy is próbálja magyarázni a bizonyítványát Magyar Péter és helyettese, Tarr Zoltán.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

