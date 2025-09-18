Közösségi oldalán üzent Tuzson Bence igazságügyi miniszter. A Liszt Ferenc repülőtérről küldött fotóhoz az alábbiakat írta: „Úton Belgrádba – fontos egyeztetések következnek.”
Tuzson Bence: Úton Belgrádba
Közösségi oldalán üzent az igazságügyi miniszter.
Elkezdődött a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtás, már több száz fős a tömeg
Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hívott mindenkit Charlie Kirk tiszteletére az amerikai nagykövetségnél Budapesten.
Ferencz Orsolya tájékoztatást kért a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemtől a Kutyapárt nőbántalmazó oktatójáról
Balázs András az egyetem udvarán bántalmazhatta szeretőjét.
Kiderült, mikor szólal fel Orbán Viktor a digitális polgári körök első nagy találkozóján
A miniszterelnök által létrehozott kezdeményezés célja, hogy a nemzeti oldal számára biztonságos közösségi teret biztosítson az online és offline világban egyaránt.
Zsigó Róbert közölte, mikor érkezik a nyugdíj-kiegészítés + videó
Jó hírt közölt a nyugdíjasokkal a parlamenti államtitkár.
