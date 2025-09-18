Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Tuzson Bence: Úton Belgrádba

Közösségi oldalán üzent az igazságügyi miniszter.

2025. 09. 18. 17:41
Közösségi oldalán üzent Tuzson Bence igazságügyi miniszter. A Liszt Ferenc repülőtérről küldött fotóhoz az alábbiakat írta: „Úton Belgrádba – fontos egyeztetések következnek.”

 

