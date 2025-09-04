OrosházaorosházifelújításBékéscsabaMÁV

Jó hír: ezen a vasútvonalon a MÁV megszüntette a sebességkorlátozásokat

Befejeződött a Hódmezővásárhely és Orosháza között júniusban elkezdett jelentős pályakarbantartás és az orosházi peronok felújítása. A pályamunkálatoknak köszönhetően megszüntették a sebességkorlátozásokat, közel 19 kilométeren ismét 80 km/órára emelték az engedélyezett pályasebességet, így a Szegedet Békéscsabával összekötő 135-ös számú vasútvonalon megbízhatóbbá, pontosabbá válik a vonatközlekedés.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 19:48
ILLUSZTRÁCIÓ (FOTÓ: MTI/Kovács Attila)
A Hódmezővásárhely és Orosháza közötti pályakarbantartással 19 kilométeren visszaemelték a pályasebességet 80 km/órára, így megszüntették a vonatoknak eddig mintegy nyolc percnyi késéseket okozó sebességkorlátozásokat, és megelőzzék a további úgynevezett lassújelek bevezetését is. December közepén hat kilométeres szakaszon végeznek még – technológiai előírások szerint szükséges – vágányszabályozást, amellyel ezen szakaszon is visszaállítják a 80 km/órás engedélyezett pályasebességet. Ezáltal év végére a Szeged–Békéscsaba vonalon felszámolják a sebességkorlátozásokat, a csongrád-csanádi vármegyeszékhely és Hódmezővásárhely között 100 km/órával, míg a békési vármegyeszékhely felé lévő szakaszon 80 km/órával járhatnak a vonatok. (Az Orosháza és Hódmezővásárhely közötti állomási vágányok kivételével, illetve Szeged és Rókus állomások között, ahol továbbra is 80 km/órával lehet haladni.)

A MÁV saját forrásából, 1,2 milliárd forintból végzett rekonstrukció során tucatnyi váltó (kitérő) karbantartását, illetve cseréjét végezték el, összesen több mint 14 kilométeren cserélték a síneket, ehhez 90 darab 120 méteres úgynevezett hosszúsínt helyeztek le és hegesztettek össze a hézag nélküli pálya kialakítása során. Csaknem 3800 talpfát cseréltek vasbetonaljra, zúzottkőből pedig 3100 tonnát pótolták, dolgozták be a pályába. Orosházán 15 centiméter magasságú, 100 méter hosszú peronokat alakítottak ki az 1-2. és a 2-3. vágányok között, a felújított peronokat szeptember 5-től használhatják az utasok.

A több mint két hónapot átölelő vágányzár ideje alatt a pályafelújítás a MÁV Pályaműködtetési Zrt. kivitelezésében, mintegy 100 szakember közreműködésével, nagy munkagépekkel, KIAG szabályozógéppel, vasútüzemi és közúti járművek bevonásával zajlott, a váltók, vágánymezők bontásához, fektetéséhez igénybe vették a lipcsei Kirow által gyártott darut is, amely akár 110 tonnát, letámasztva pedig 150 tonnát is tud emelni.

Németh Réka, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. vezérigazgatója szerint a fejlesztés fontos eleme egy nagyobb beruházásnak. Az orosházi fejlesztéssel az utolsó szakasza is elkészült a Szeged és Békéscsaba közötti vasúti közlekedést biztosító infrastruktúra korszerűsítésének. A munkálatok eredményeként az év végére teljesen felszámolásra kerülnek a sebességkorlátosok a két megyeszékhely között, így biztonságosabbá és pontosabbá válik a vasúti közlekedés a térségben, ami – a kedvező tarifákkal együtt – egyre több dél-alföldi embernek kínálhat vonzó és reális alternatívát az autózással szemben.

Erdős Norbert, Békés vármegye 4. választókerületének országgyűlési képviselője elmondta: jó hír ez minden itt élőnek, különösen a munkába, iskolába ingázóknak. Nemcsak azért, mert így gyorsabb, pontosabb lehet az utazás Orosháza és Hódmezővásárhely között, hanem azért is, mert a fejlesztés az egész Dél-Alföld vasúti közlekedését versenyképesebbé teszi. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a térség országgyűlési képviselőjeként személyesen is lobbizhattam és dolgozhattam ezért a beruházásért.

 

Felújították egyúttal a vasúti átjárókat is

Székkutas közelében a 47-es főútból kiágazó kardoskúti, 4419-es számú bekötőút és a 135-ös vasútvonal kereszteződésében lévő átjárót már augusztus első felében felújították: a betonelemek helyett új, kényelmesebb és biztonságosabb átkelést biztosító úgynevezett gumielemes STRAIL-burkolatot építettek be, az aszfalt kopórétegét pedig cserélték a sínektől mért 8-8 méteren belül.

Orosházán, a vasútállomásnál lévő, Huba utcai átjáró 3. vágányánál is felújították az átjárót, a vágány alatt talpfákat cserélték vasbetonaljakra, pótolták az ágyazatot és az aszfalt kopórétegét cserélték a szomszédos vágányokig. Így szeptember 4-én reggeltől ismét használhatják az átjárót az erre közlekedők. A fentieken kívül négy földutas átjárót is átépítettek, cserélték a kopóréteget és a sárrázókat is javították – közölte a MÁV.

 

