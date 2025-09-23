Véget ér az indián nyár? Mutatjuk, mikor jön a lehűlés

Megközelítőleg az ország nyugati, északnyugati harmadát vastag felhőzet borítja be, arrafelé fokozatosan nő az eső, záporeső előfordulási esélye – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. Keletebbre, délkeletebbre ugyanakkor jobbára száraz, naposabb idő valószínű, a napsütést azonban egyre többfelé szűrheti a nyugatról felvonuló magasszintű felhőzet. A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül, a Bodrogközben, Zemplénben estétől meg is erősödhet.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A maximum-hőmérséklet tág határok között várható: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 16 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás.

Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő, a délkeleti országrészben lesz a melegebb idő.

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, főleg keleten zivatar – írja előrejelzésében a Köpönyeg. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 fok valószínű.

Pénteken borult idő ígérkezik, és többfelé fordulhat újabb eső, záporeső. Már csak 13 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.