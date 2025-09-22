II. világháborúKecskeméthonvédség

Világháborúban elesett katona maradványait tárták fel Kecskeméten

A második világháborúban elesett német katona földi maradványait tárták fel a Bács-Kiskun vármegyei Kecskeméten a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság munkatársai.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22.
A második világháborúban elesett katona maradványait tárták fel Kecskeméten. 

Egy építkezésen találtak rá a maradványokra Forrás: Facebook

Az igazgatóság a Facebook-oldalán azt írta: a kecskeméti Katona József Múzeum régészei jelezték az igazgatóságnál, hogy

egy építkezésen a második világháborúban elesett katona földi maradványaira bukkantak. 

A hadisírgondozó osztály munkatársai exhumálták a katona holttestét. A régészek által korábban megnyitott kutatóárokban, körülbelül 30 centiméteres mélységben került elő a hiányos maradvány, amelynek oka – a régészek szerint – a területen lévő dombok elhordása lehetett az 1990-es években.

Hozzátették: a csontozaton különböző sérüléseket észleltek, több helyen csonttöréseket, repeszdarabokat találtak a szakemberek. 

A sírban talált tárgyak – mint a Kriegsmarine zubbonygombok, nadrággombok és nadrágszíj – alapján a katona a német haderőben teljesített szolgálatot. 

Ezen felül magyar zubbonygombok is előkerültek a maradvány mellől, elhelyezkedésük alapján valószínűleg ezek úgy kerültek a sírba, hogy az elesett katonát egy korabeli magyar zubbonnyal takarták le.

A második világháborúban elhunyt katona maradványait a sírban talált tárgyakkal együtt a hadisírgondozók átadták a Német Hadisírgondozó Népi Szövetségnek.

 


Fotó: Német katona maradványait tárták fel (Forrás: Facebook)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

