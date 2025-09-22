A második világháborúban elesett katona maradványait tárták fel Kecskeméten.

Egy építkezésen találtak rá a maradványokra Forrás: Facebook

Az igazgatóság a Facebook-oldalán azt írta: a kecskeméti Katona József Múzeum régészei jelezték az igazgatóságnál, hogy

egy építkezésen a második világháborúban elesett katona földi maradványaira bukkantak.

A hadisírgondozó osztály munkatársai exhumálták a katona holttestét. A régészek által korábban megnyitott kutatóárokban, körülbelül 30 centiméteres mélységben került elő a hiányos maradvány, amelynek oka – a régészek szerint – a területen lévő dombok elhordása lehetett az 1990-es években.

Hozzátették: a csontozaton különböző sérüléseket észleltek, több helyen csonttöréseket, repeszdarabokat találtak a szakemberek.

A sírban talált tárgyak – mint a Kriegsmarine zubbonygombok, nadrággombok és nadrágszíj – alapján a katona a német haderőben teljesített szolgálatot.

Ezen felül magyar zubbonygombok is előkerültek a maradvány mellől, elhelyezkedésük alapján valószínűleg ezek úgy kerültek a sírba, hogy az elesett katonát egy korabeli magyar zubbonnyal takarták le.

A második világháborúban elhunyt katona maradványait a sírban talált tárgyakkal együtt a hadisírgondozók átadták a Német Hadisírgondozó Népi Szövetségnek.