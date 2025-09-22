A második világháborúban elesett katona maradványait tárták fel Kecskeméten.
Az igazgatóság a Facebook-oldalán azt írta: a kecskeméti Katona József Múzeum régészei jelezték az igazgatóságnál, hogy
egy építkezésen a második világháborúban elesett katona földi maradványaira bukkantak.
A hadisírgondozó osztály munkatársai exhumálták a katona holttestét. A régészek által korábban megnyitott kutatóárokban, körülbelül 30 centiméteres mélységben került elő a hiányos maradvány, amelynek oka – a régészek szerint – a területen lévő dombok elhordása lehetett az 1990-es években.
Hozzátették: a csontozaton különböző sérüléseket észleltek, több helyen csonttöréseket, repeszdarabokat találtak a szakemberek.
A sírban talált tárgyak – mint a Kriegsmarine zubbonygombok, nadrággombok és nadrágszíj – alapján a katona a német haderőben teljesített szolgálatot.
Ezen felül magyar zubbonygombok is előkerültek a maradvány mellől, elhelyezkedésük alapján valószínűleg ezek úgy kerültek a sírba, hogy az elesett katonát egy korabeli magyar zubbonnyal takarták le.
A második világháborúban elhunyt katona maradványait a sírban talált tárgyakkal együtt a hadisírgondozók átadták a Német Hadisírgondozó Népi Szövetségnek.