Mit tesz az ENSZ a békéért?

Szeptember 21. minden évben az ENSZ nemzetközi békenapja, a béke világnapja. 1981-ben született döntés a megünnepléséről, és eleinte minden szeptember harmadik keddje volt az ünnep napja, csak 2001-ben kapta meg a szeptember 21-i dátumot. Az ENSZ egy határozatában ezt a napot a béke eszményének megünneplésére és megerősítésére minden nemzeten és népcsoporton belül és között nyilvánította.

António Guterres, az ENSZ főtitkára szerint a béke elérhető - a gyakorlat azonban nem ezt mutatja (Fotó: AFP)

A békenap idei témája, „Cselekedjünk most a békés világért”, aktuálisabb nem is lehetne.

A béke a legjobb jövő legerősebb ereje – és ha úgy döntünk, akkor elérhető számunkra

– fogalmazott António Guterres, az ENSZ főtitkára. Ennek ellenére sem a Közel-Keleten, sem Ukrajnában nem sikerült elhallgattatni a fegyvereket, hogy csak a két legnagyobb visszhangot kiváltót említsük a világszerte dúló fegyveres konfliktusok közül. Mit tesz és mit tehetne az ENSZ az orosz–ukrán háború lezárása érdekében? Ezt a kérdést jártuk körül ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója segítségével.

Az ENSZ alapokmánya már a preambulumban deklarálja, hogy a szervezet célja, hogy »egyesítjük erőinket a nemzetközi béke és biztonság fenntartására« és az 1. cikkben a tagállamoktól azt követeli, hogy vitáikat békés eszközökkel rendezzék

– mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Mint elmondta, a fegyveres konfliktusokra vonatkozó jogi keret sarokköve a VI. fejezet. A 33. cikk szerint a viszályban álló felek mindenekelőtt közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy bírósági eljárás, regionális szervek vagy megállapodások igénybevétele vagy általuk választott egyéb békés eszközök útján tartoznak megoldást keresni, a Biztonsági Tanács pedig szükség esetén felszólíthatja őket erre.

Az orosz–ukrán háború során a Biztonsági Tanács e jogi lehetőségek ellenére nem tudott kötelező érvényű határozatot elfogadni, ugyanis a vétójog miatt megbénult: 2022. február 25-én meghiúsult a határozattervezet elfogadása, amely az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni katonai offenzívájának befejezését célozta

– magyarázta a szakértő.

Erre reagálva a tanács 2022. február 27‑én elfogadta a 2623. számú határozatot, amely rögzítette, hogy a tartós tagok egyhangúságának hiánya meggátolta a testületet feladatának teljesítésében és rendkívüli ülésre hívta össze a közgyűlést. A közgyűlés 2023. február 23i ES11/6. számú határozatában hangsúlyozta: az igazságos és tartós békéhez a tagállamoknak a charta elveivel összhangban diplomáciai erőfeszítéseket kell tenniük. A határozat Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának helyreállítását, az orosz csapatok feltétlen kivonását és a tűzszünetet követelte, valamint a genfi hadifogoly-egyezmények betartását és a civil lakosság védelmét

– emlékeztetett.

Három évvel később, 2025. február 24én a Biztonsági Tanács – első ízben a háború kitörése óta – érdemi határozatot fogadott el (2774/2025). A dokumentum 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás (Dánia, Franciaország, Görögország, Szlovénia, Egyesült Királyság) mellett ment át, részvétét fejezte ki az áldozatok miatt és a konfliktus mihamarabbi befejezésére, valamint tartós békére szólított fel

– mondta ifj. Lomnici Zoltán. A szakértő szerint az ENSZ főtitkára különféle közvetítői kezdeményezéseket is indított. 2022 áprilisában Moszkvában és Kijevben tárgyalt a béke előmozdításáról, 2022 júliusában pedig az ENSZ és Törökország közvetítésével megszületett a fekete-tengeri gabonamegállapodás, amely lehetővé tette, hogy Ukrajna három kikötőjéből (Odessza, Csernomorszk, Juzsnyij) több millió tonna gabona juthasson ki a világpiacra, ezzel csökkentve az élelmiszerárakat.