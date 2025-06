Nem csak felháborító, jogsértő is volt, hogy Zelenszkij napokig halogatta a katonák holttestének átvételét

Elsősorban a III. Genfi Egyezmény, a IV. Genfi Egyezmény, valamint a 1977. évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyv rendelkezései alkalmazandók az elhunytak holttesteinek kezelésére – mondta el lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatóját annak kapcsán kérdeztük, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök napokig halogatta, hogy átvegye az elesett ukrán katonák holttestét az oroszoktól.

Az, hogy Zelenszkij napokig nem vette át a holttesteket, sértheti a humanitárius jogot

Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium

Ahogy arról lapunk is beszámolt, több ok is felmerült arra, hogy Zelenszkij miért nem viszi haza az elesett katonák testeit, hogy családjaik eltemethessék őket. Egyes vélemények szerint így akarta elodázni a családoknak járó kártérítést, míg mások szerint nem akarta beismerni, hogy mennyien vesztették életüket a háborúban. De volt, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy tele vannak a halottasházak Ukrajnában.