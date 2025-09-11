Záporok után napsütés jöhet, majd ítéletidőre kell számítani

Rendkívüli

Csütörtökön nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és a Duna–Tisza közén több órára kisüt a nap, míg a Tiszántúlon borongósabb időre és záporokra számíthatunk. A hőmérséklet 21–26 fok között alakul, estére 15–21 fokig hűl le a levegő. Vasárnap újabb hidegfront érkezik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 8:47
Időjárás, idő, hidegfront. (Fotó: Pexels)
Fotó: Pexels
Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna–Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Délelőttig a tartós csapadék az északkeleti, keleti tájakon is megszűnik – írja csütörtöki előrejelzéséről a HungaroMet.

Vasárnap újabb hidegfront érkezik térségünkbe (Fotó: Képernyőfotó)

Mint kifejtik, később a délnyugati, déli határvidéken alakulhat ki zápor, zivatar, illetve a Tiszántúlon is számíthatunk újabb esőre, záporra. A Tiszántúlon helyenként megerősödik a délnyugati szél, másutt a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között valószínű. Késő estére 15, 21 fokig hűl le a levegő.

A tájékoztatásból kiderül: a front mögött átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.

 

Hogyan hat mindez a szervezetünkre?

A koponyeg.hu tájékoztatása szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. 

Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. 

A szív- és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

