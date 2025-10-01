A magyar kormány megbecsüli az idős embereket

Október 1-én világszerte az idősek világnapját ünneplik, 1991-től ezen a napon köszöntik az időseket.

Ma van az idősek világnapja. Fotó: Pexels

A kormányzat kiemelten kezeli a generációk közötti együttműködést és gondoskodást, amit számos családpolitikai intézkedéssel is kifejez.

Ilyen a Nők40 program, visszaállították a 13. havi nyugdíjat, és a rezsicsökkentés intézménye is segíti a magyar családokat, így az időseket is.

Fontosak a helyi, önkormányzati kezdeményezések, amit a Kulturális és Innovációs Minisztérium jutalmaz is. Példa erre az Idősbarát önkormányzat díj, amit azok a települések kaphatnak meg, ahol kifejezetten odafigyelnek az idősekre. A kormány számos olyan kezdeményezést is indított, amely az időskori egészséges életmóddal kapcsolatos.



