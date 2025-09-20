Októberben korábban érkezik a nyugdíj!

Idén utoljára július hónapban fordult elő, hogy a nyugdíj bankszámlákon való jóváírása nem a hónap 12. napján, hanem korábban történt meg – írja az Origo a Magyar Államkincstár által közzétett információk alapján. Abban a hónapban 12-e szombatra esett, így az érintettek pénteken, július 11-én kapták meg bankszámlán való jóváírással járandóságukat. A hamarosan kezdődő idei októberben szintén módosul a jóváírás általában a hónap 12. napjára eső napja.

Október 10-e péntekre esik, így ezen a napon várható a jóváírás, mert 12. ezúttal vasárnapi nap lesz.

Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára való utalással kérik járandóságukat. Amennyiben az ellátást postai úton fizetik, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Szintén kedvez a nyugdíjasoknak, amit Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelentette be. Gulyás Gergely jelezte: januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek. Ez egy átlag nyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.

