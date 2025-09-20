ellátásnyugdíjnyugdíjas

Októberben korábban érkezik a nyugdíj!

A jövő hónapban előbb jutnak pénzhez a nyugdíjasok, míg novemberben több juttatást kapnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 13:56
Októberben előbb utalják a nyugdíjakat Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén utoljára július hónapban fordult elő, hogy a nyugdíj bankszámlákon való jóváírása nem a hónap 12. napján, hanem korábban történt meg – írja az Origo a Magyar Államkincstár által közzétett információk alapján. Abban a hónapban 12-e szombatra esett, így az érintettek pénteken, július 11-én kapták meg bankszámlán való jóváírással járandóságukat. A hamarosan kezdődő idei októberben szintén módosul a jóváírás általában a hónap 12. napjára eső napja.

Október 10-e péntekre esik, így ezen a napon várható a jóváírás, mert 12. ezúttal vasárnapi nap lesz.

Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára való utalással kérik járandóságukat. Amennyiben az ellátást postai úton fizetik, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Szintén kedvez a nyugdíjasoknak, amit Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelentette be. Gulyás Gergely jelezte: januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek. Ez egy átlag nyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.

További részletek itt olvashatók:

https://www.origo.hu/gazdasag/2025/09/nyugdij-utalas-oktober

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.