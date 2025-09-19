Orbán Viktorkossuth rádiónyugdíj

A miniszterelnök azt mondta, a kormány megvédi és emelte is a nyugdíjak értékét

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta: a kormány 2010 óta megállapodást kötött a nyugdíjasokkal, amelynek lényege, hogy a nyugdíjak értékét minden évben megvédik. A kormányfő szerint nemcsak megőrizték, hanem emelték is az ellátásokat, visszaállították a 13. havi nyugdíjat, és most a nyugdíjas infláció miatt kiegészítő emelésről is döntés született. Ennek eredményeként a jogosultak novemberben átlagosan 47 ezer forint egyösszegű kifizetést kapnak, míg decembertől már magasabb nyugdíj érkezik.

2025. 09. 19.
„Van egy megállapodásunk a nyugdíjasokkal. Korábban, 2010 előtti kormány a nyugdíjat elvették az emberektől. Akkor megígértük, hogy a nyugdíjak értékét meg fogjuk védeni, és ezt minden évben meg is tesszük” – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban.

Mint a kormányfő fogalmazott, a nyugdíjak értéke nemcsak megmaradt, hanem emelkedett is. Emellett visszavezették a 13. havi nyugdíjat.

Emlékezetes: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány aznapi ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. A tárcavezető elmondta: a nyugdíjasinfláció mértéke 4,8 százalék, ezért visszamenőleg 1,6 százalékos emelés jár. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez a novemberi nyugdíjjal az érintettek egy összegben, és a decemberi nyugdíj összege már magasabb lesz, mint az azt megelőző hónapokban. Összesen 51 155 forint pluszpénzhez jutnak ebben az évben átlagosan a nyugdíjasok. 

