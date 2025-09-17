Rendkívüli

Gulyás Gergely

Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

Kövesse nálunk a Kormányinfót, élőben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 15:31
Fotó: Ladóczki Balázs
– A kormány mai ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről, várható mérték már volt, de most meghatározták a véglegest – jelentette be a mai Kormányinfó elején Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a nyugdíjas infláció mértéke 4,8 százalék, ezért visszamenőleg 1,6 százalékos emelés jár. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez a novemberi nyugdíjjal az érintettek egy összegben, és a decemberi nyugdíj összege már magasabb lesz, mint az azt megelőző hónapokban. Összesen 51 155 forint pluszpénzhez jutnak ebben az évben átlagosan a nyugdíjasok. 

– 1200 milliárd forintba fog ez kerülni, ez az összeg rendelkezésre áll a költségvetésben – jelentette ki a miniszter.  

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfó
A Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette: ennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok idén. Fotó: Ladóczki Balázs

 

Nemzeti konzultációt indít a kormány

A kormány Gulyás Gergely tájékoztatása szerint nemzeti konzultációt indít az adórendszerről, ez ugyanis fontos közéleti vita tárgyává vált. Úgy vélekedett: az az álláspont, amely szerint a választások után mindent meg lehet tenni, nem engedhető meg, ezért is fontos ez a konzultáció.

A tárcavezető a személyi jövedelemadóról szólva azt mondta, ez Magyarországon egykulcsos és alacsony, ezzel ellentétes elképzeléseket is képviselnek a magyar közéletben, erről is fontos megkérdezni a magyarok véleményét. A mostani adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, ehhez vannak emberei is Magyarországon. 

Gulyás Gergely leszögezte: a közteherviselés kérdése mindenkinek fontos, 

a kormány egyik legnagyobb teljesítménye az, hogy több mint egymillióval többen dolgoznak és járulnak hozzá a közös terhek viseléséhez. 

Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy választás után mindent lehet, Gyurcsányék annyival voltak ügyesebbek, hogy a választás után buktak le – jelentette ki a kormányszóvivő Tarr Zoltán lebukására célozva.  

Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva elárulta, az adóügyi nemzeti konzultáció öt kérdést tartalmaz majd.

 

Otthon Start: rengetegen nyújtottak be hiteligénylést

Úgy folytatta: a kormány meghallgatott egy beszámolót az Otthon startról, bár nagyobb időszakra vonatkozó adatok majd október 1-je után fognak érkezni. Óriási volt az érdeklődés, 

naponta több mint ezer ember nyújtott be hiteligénylést, 

két hét után tízezernél is több hiteligénylés van a bankok előtt. Albérlőből tulajdonossá válni sokan szeretnének, a fix 3 százalékos hiteltörlesztés lehetőségével sokan élnek. 

Jó hír, hogy az érdeklődés az egész országot megmozgatja: és nem csak a fővárosban, nagyjából lélekszámarányos a hiteligények megoszlása Magyarország egyes településein. – Jót tesz ez a nemzetgazdaságnak, mert idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg, ez akár több tízezer álláshelyet teremt és a gazdasági növekedéshez is hozzájárul – sorolta Gulyás Gergely. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megsérült testőréről szólva Gulyás Gergely elmondta: ez fél évvel ezelőtt történt, könnyebben sérült meg, és a saját fegyvere sült el. A helyzetet kivizsgálták, nagy titkokat nem rejt az ügy szerinte. A tárcavezető azt mondta, az testőr mulasztott, hibázott, ő volt ennek az egyedüli elszenvedője.

Gulyás Gergely Magyar Pétert és Tarr Zoltánt mosdatni próbáló telexes újságírónak azt mondta a párt az adóemelési terveiről, hogy ebben az ügyben hazudni kell, és majd a választások után visszatérnek rá. Gulyás Gergely a propagandalapnak azt mondta: érti, hogy a Tisza mosdatása valakinek ki lett osztva feladatnak, de attól még tény, hogy ők erről nem akarnak beszélni, csak a választások után.

Azt mondta: nagyon örülne, ha a kormánypártokat érő vádaknak legalább ilyen megalapozottsága lenne, mint a Tisza adóterveiről szólóaknak. 

Az Alföldi tejről szólva azt mondta: vannak ágazatok, amelyek jók, ha magyar tulajdonban vannak. Szerinte jól ítélte meg Nagy Márton, hogy a tejgyártó vállalat eladása a magyar nemzeti gazdasági érdekekkel ellentétes. Úgy vélekedett: ha az eladó mindenképp eladná, annak örülnének, ha magyar magántulajdonban maradna, de akár az állam is tárgyalhat a felvásárlásról végső eshetőségként. 

 

Ruszin-Szendi Romulusz jogszabályt sértett azzal, hogy fegyvert viselt nyilvános rendezvényen

Gulyás Gergely lapunk kérdésére válaszolva elmondta: az erőszakra való felhívást mindenkinek el kell utasítania. A Tisza Pártot minősíti, hogy Ruszin-Szendi fegyvert hord magánál. A Tisza párti gyűlölködő megszólalások a 90-es évek óta nem voltak tapasztalhatók a közbeszédben – mutatott rá. 

Gulyás Gergely kijelentette: jogszabálysértő, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert viselt egy nyilvános rendezvényen annak ellenére is, ha van fegyverviselési engedélye. Ilyen cselekmény diktatúrákban szokás, ezt Magyarországra a Tisza Párt hozta be – szögezte le.

 

Migráció: Egyszer sem lehet hibázni

A migráció ügyéről kijelentette: jobban állunk az európai vitákban, mint 5-10 évvel ezelőtt, nem fenyeget az a veszély, hogy egyedül maradnánk ebben a kérdésben. Hazánkban a nemzeti, polgári kormány a migrációt elutasítja, ebben egyszer sem lehet hibázni. Ha olyan kormány lenne nálunk, amelyik elfogadja az uniós direktívákat, akkor emiatt az ide betelepülőket nem lehet már kitenni, ezért nem szabad hibázni a kérdésben – világított rá.

A röszkei határátkelőnél tíz évvel ezelőtt történt eseményekről úgy vélekedett: a migráció esetében egyszer sem lehet tévedni, terrorcselekmények és munkanélküliség, illetve antiszemitizmus lesz ennek az egyenes következménye. 

Sokan már belátták, hogy Magyarországnak volt igaza, de ezért nem kértek bocsánatot tőlünk.

Gulyás Gergely a budapesti autóbuszok ügyéről felidézte: örülhetünk, hogy a fővárosi buszkigyulladások nem jártak személyi sérüléssel. A buszokról kiderült, hogy háromnegyedükkel van valamilyen műszaki gond. A fővárossal ugyan finanszírozási vitában áll a kormány, de azt jogszabály határozza meg, hogy az önkormányzat forrásait elsődlegesen a BKV működtetésére kell költeni. Ha Budapest csődközeli helyzetben van, akkor a tömegközlekedésnek semmiképpen nem szabad ezt megszenvednie, ennek kell elsőséget kapnia minden mással szemben – szögezte le a kormányszóvivő. 

Gulyás Gergely egy másik kérdésre felelve elmondta: Márki-Zay Péterék hódmezővásárhelyi aszfaltrajzai uszításnak számítanak. Korábban a DK-t jellemezte a gyűlöletkeltés, de a Tisza Párt Ruszin-Szendi stukkerével előzött. Gyurcsány Ferencéknek is csettinteni kell arra, amit a Tisza Párt hívei a közösségi médiában művelnek – állította.

Arról is szót, hogy Mario Draghi korábbi olasz kormányfő csatlakozott a Patrióták bizalmatlansági indítványához Ursula von der Leyennel szemben. A kontinensen összeomlik a versenyképesség, Európa zsugorodik, a vezetők bürokráciát építenek, drága a nyersanyag – ugyanezeket mondja régóta a magyar kormány is. Draghi helyzetelemzése pontos, de az általa megoldásként javasolt közös európai hitelfelvétel téves és veszélyes – fogalmazott a kormányszóvivő.

 

Vezet a Fidesz?

Gulyás Gergely a közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban leszögezte, eddig nem volt olyan pillanat az általa látott mérések alapján, hogy ne nyerték volna meg a választást. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy 2022-ben néhány nappal a választások előtt 13 százalékpontot tévedett az IDEA Intézet a Fidesz kárára.

Cikkünk frissül...

