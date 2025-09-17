Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

– A kormány mai ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről, várható mérték már volt, de most meghatározták a véglegest – jelentette be a mai Kormányinfó elején Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a nyugdíjas infláció mértéke 4,8 százalék, ezért visszamenőleg 1,6 százalékos emelés jár.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez a novemberi nyugdíjjal az érintettek egy összegben, és a decemberi nyugdíj összege már magasabb lesz, mint az azt megelőző hónapokban. Összesen 51 155 forint pluszpénzhez jutnak ebben az évben átlagosan a nyugdíjasok.

– 1200 milliárd forintba fog ez kerülni, ez az összeg rendelkezésre áll a költségvetésben – jelentette ki a miniszter.

A Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette: ennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok idén. Fotó: Ladóczki Balázs

Nemzeti konzultációt indít a kormány

A kormány Gulyás Gergely tájékoztatása szerint nemzeti konzultációt indít az adórendszerről, ez ugyanis fontos közéleti vita tárgyává vált. Úgy vélekedett: az az álláspont, amely szerint a választások után mindent meg lehet tenni, nem engedhető meg, ezért is fontos ez a konzultáció.

A tárcavezető a személyi jövedelemadóról szólva azt mondta, ez Magyarországon egykulcsos és alacsony, ezzel ellentétes elképzeléseket is képviselnek a magyar közéletben, erről is fontos megkérdezni a magyarok véleményét. A mostani adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, ehhez vannak emberei is Magyarországon.

Gulyás Gergely leszögezte: a közteherviselés kérdése mindenkinek fontos,

a kormány egyik legnagyobb teljesítménye az, hogy több mint egymillióval többen dolgoznak és járulnak hozzá a közös terhek viseléséhez.

Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy választás után mindent lehet, Gyurcsányék annyival voltak ügyesebbek, hogy a választás után buktak le – jelentette ki a kormányszóvivő Tarr Zoltán lebukására célozva.

Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva elárulta, az adóügyi nemzeti konzultáció öt kérdést tartalmaz majd.

Otthon Start: rengetegen nyújtottak be hiteligénylést

Úgy folytatta: a kormány meghallgatott egy beszámolót az Otthon startról, bár nagyobb időszakra vonatkozó adatok majd október 1-je után fognak érkezni. Óriási volt az érdeklődés,

naponta több mint ezer ember nyújtott be hiteligénylést,

két hét után tízezernél is több hiteligénylés van a bankok előtt. Albérlőből tulajdonossá válni sokan szeretnének, a fix 3 százalékos hiteltörlesztés lehetőségével sokan élnek.