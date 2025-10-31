A két rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot

Soproni Tamással, a VI. kerület polgármesterével tárgyalt pénteken délelőtt a zsidónegyed Erzsébetvárosból való kiválásáról Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, valamint Frölich Róbert országos főrabbi.

A Belső-Erzsébetvárosban élők ügyét felkaroló két rabbi Szentgyörgyvölgyi Péterrel is asztalhoz ül. (Fotó: Belváros önkormányzata)

A találkozó után Szabó György lapunknak azt mondta,

abszolút pozitív hangulatú beszélgetésről tud beszámolni, ahol felvázolták elképzeléseiket a zsidónegyed jövőbeli terveiről.

A Mazsök elnöke közölte, jövő héten Szentgyörgyvölgyi Péterrel, az V. kerület polgármesterével is egyeztetnek az esetleges kiválásról, a részletekről pedig ezután fognak beszámolni a két polgármesterrel.

Amint azt lapunk megírta, két héttel ezelőtt egy alternatív lakossági fórumot tartottak a Belső-Erzsébetvárosban élőkkel, ahol

felhatalmazást kaptak a két szomszédos kerülettel való tárgyalásra.

– Október közepén kis híján száz ember gyűlt össze, és csaknem két és fél órán át beszélgettünk a kerületben uralkodó állapotokról és lehetőségekről – mondta a Mazsök elnöke.

Hozzátette, a két másik kerület hozzáállása már előzetesen is pozitív volt, mindkét vezetővel többször egyeztetett a találkozók előtt. – Nem véletlen, hogy sorra kerülnek a formális találkozók, amelyeken Frölich rabbival együtt veszünk részt – árulta el.

Jelezte,

a következő lakossági fórum az egyeztetések után lesz, azon a népszavazási kérdés megfogalmazása és a kérelem beadásának előkészítése lesz napirenden.

Hangsúlyozta, nem a kezdeményezés esélyének a latolgatása a fontos, hanem az, hogy egy városrész Budapesten megelégelte mindazt, ami történik, és felkelt. – Nem kívánunk csendben lenni, hallgatni, növeljük a nyomást, amíg minden kérésünk nem teljesül, legyen szó a záróráról, köztisztaságról, közbiztonságról – sorolta.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Belső-Erzsébetvárosi zsidónegyed kiválna a VII. kerületből, miután az ott élőknek elege lett a Niedermüller Péter (DK) által vezetett kerületben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert és Szabó György karolta fel, miután a két Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot.