Szabó GyörgypolgármesterBelső-ErzsébetvárosbanSoproni Tamászsidónegyedfőrabbi

A két rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot

Pozitív visszajelzésekkel teli tárgyalást folytatott Szabó György a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, valamint Frölich Róbert országos főrabbi a VI. kerület polgármesterével arról, hogy a zsidónegyed kiválna a Niedermüller Péter vezette Erzsébetvárosból.

Gabay Dorka
2025. 10. 31. 13:28
Budapest, 2017. augusztus 30. A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az ö
Soproni Tamással, a VI. kerület polgármesterével tárgyalt pénteken délelőtt a zsidónegyed Erzsébetvárosból való kiválásáról Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, valamint Frölich Róbert országos főrabbi. 

A Belső-Erzsébetvárosban élők ügyét felkaroló két rabbi Szentgyörgyvölgyi Péterrel is asztalhoz ül. (Fotó: Belváros önkormányzata)

A találkozó után Szabó György lapunknak azt mondta, 

abszolút pozitív hangulatú beszélgetésről tud beszámolni, ahol felvázolták elképzeléseiket a zsidónegyed jövőbeli terveiről. 

A Mazsök elnöke közölte, jövő héten Szentgyörgyvölgyi Péterrel, az V. kerület polgármesterével is egyeztetnek az esetleges kiválásról, a részletekről pedig ezután fognak beszámolni a két polgármesterrel.

Amint azt lapunk megírta, két héttel ezelőtt egy alternatív lakossági fórumot tartottak a Belső-Erzsébetvárosban élőkkel, ahol 

felhatalmazást kaptak a két szomszédos kerülettel való tárgyalásra. 

– Október közepén kis híján száz ember gyűlt össze, és csaknem két és fél órán át beszélgettünk a kerületben uralkodó állapotokról és lehetőségekről – mondta a Mazsök elnöke.

Hozzátette, a két másik kerület hozzáállása már előzetesen is pozitív volt, mindkét vezetővel többször egyeztetett a találkozók előtt. – Nem véletlen, hogy sorra kerülnek a formális találkozók, amelyeken Frölich rabbival együtt veszünk részt – árulta el.

Jelezte, 

a következő lakossági fórum az egyeztetések után lesz, azon a népszavazási kérdés megfogalmazása és a kérelem beadásának előkészítése lesz napirenden.

Hangsúlyozta, nem a kezdeményezés esélyének a latolgatása a fontos, hanem az, hogy egy városrész Budapesten megelégelte mindazt, ami történik, és felkelt. – Nem kívánunk csendben lenni, hallgatni, növeljük a nyomást, amíg minden kérésünk nem teljesül, legyen szó a záróráról, köztisztaságról, közbiztonságról – sorolta.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Belső-Erzsébetvárosi zsidónegyed kiválna a VII. kerületből, miután az ott élőknek elege lett a Niedermüller Péter (DK) által vezetett kerületben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert és Szabó György karolta fel, miután a két Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot.

Arról, hogy mi indította el a kerületből való kiválás ötletét, a Mazsök elnöke korábban elmondta, 

a probléma elsősorban a drog, a prostitúció, a betörések, az üzletek feltörése, a besurranó tolvajok, a hajnalig tartó dorbézolás. Ellenőrizhetetlen, kontrollálhatatlan massza lett az egészből, ahol abszurd módon a kerületben élők próbálnak életben maradni 

– mondta, hozzátéve, a belső-erzsébetvárosi lakók elfelejtettnek érzik maguk, mintha senkit nem érdekelne, hogy mit élnek át nap mint nap. – Úgy érezzük, minden érdek fontos a kerületvezetésnek, legyen az a turizmusé, a vendéglátóhelyeké, csak a lakóké nem – fogalmazott.

Borítókép: A budapesti bulinegyed (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


