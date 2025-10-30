Nem mondott le a kerületváltásról a zsidónegyed, Soproni Tamással tárgyalnak

Pénteken Soproni Tamással, a VI. kerület polgármesterével, jövő héten pedig Szentgyörgyvölgyi Péterrel, az V. kerület vezetőjével találkozik Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, valamint Frölich Róbert országos főrabbi, hogy a zsidónegyed Erzsébetvárosból való kiválásáról egyeztessenek.

Szabó György lapunknak elmondta, két héttel ezelőtt

egy alternatív lakossági fórumot tartottak a Belső-Erzsébetvárosban élőkkel, ahol felhatalmazást kaptak a két szomszédos kerülettel való tárgyalásra.

– Október közepén majdnem száz ember gyűlt össze, és csaknem két és fél órán át beszélgettünk a kerületben uralkodó állapotokról és lehetőségekről. Maradunk az úton, és dolgozunk a problémák megoldásán. Az általunk kezdeményezett polgárőrség reményeink szerint hamarosan elindul, jól állunk a kezdeményezéssel – fogalmazott a Mazsök elnöke. Hozzátette,

a két másik kerület hozzáállása pozitív, mindkét vezetővel többször beszélt.

– Nem véletlen, hogy sorra kerülnek a formális találkozók, ahova Frölich rabbival együtt veszünk részt – árulta el.

Jelezte, az erzsébetvárosi vezetés továbbra sem tesz semmit annak érdekében, hogy maradásra bírja a zsidónegyedben élő, a kerület vezetésével elégedetlen lakókat.

Niedermüller Péter polgármester folyamatosan úgy próbálja beállítani ezt az ügyet, mintha ez zsidókérdés lenne, a kommunikációja az, hogy ez zsidó kezdeményezés, és a zsidó intézmények körüli problémákról van szó, holott mi folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy ez nem így van

– mondta, hozzátéve, azt lehet látni, hogy van megreccsenés az önkormányzatban, hirtelen többet takarítanak, lehet rendészeket látni az utcákon, hirtelen a Wesselényi utcában meg tudták javítani az utat, hirtelen eltűntek a szerződés nélküli rollerek, hirtelen sok mindent sikerült megoldani, ami annak a tanúbizonysága, hogy tisztában vannak a problémákkal, csak éppen orvosolni nem akarják őket – fogalmazott Szabó György, aki hangsúlyozta, ők tovább dolgoznak, tovább növelik a nyomásgyakorlást.

Elárulta,

a következő lakossági fórum az egyeztetések után lesz, és a népszavazási kérdés megfogalmazása, és a kérelem beadásának előkészítése lesz napirenden.

Hangsúlyozta, nem a kezdeményezés esélyének a latolgatása fontos, hanem az, hogy egy városrész Budapesten megelégelte mindazt, ami történik, és felkelt. – Nem kívánunk csendben lenni, hallgatni, növeljük a nyomást, amíg minden kérésünk nem teljesül, legyen szó a záróráról, köztisztaságról, közbiztonságról – sorolta.