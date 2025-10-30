Szabó GyörgyErzsébetvárosdrogFrölich Róbertzsidónegyedprostitúciónépszavazás

Nem mondott le a kerületváltásról a zsidónegyed, Soproni Tamással tárgyalnak

Miután felhatalmazást kaptak a Belső-Erzsébetvárosban élőktől, pénteken a VI. kerület polgármesterével tárgyal Szabó György, a Mazsök elnöke és Frölich Róbert országos főrabbi azzal a céllal, hogy a zsidónegyed másik kerülethez csatlakozzon. Az ott élőknek ugyanis elegük lett a Nidermüller Péter vezette VII. kerületből, a drogból, a prostitúcióból, a betörésekből, a bulinegyedből.

Gabay Dorka
2025. 10. 30. 12:46
Budapest, 2017. augusztus 30. A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az ö
Pénteken Soproni Tamással, a VI. kerület polgármesterével, jövő héten pedig Szentgyörgyvölgyi Péterrel, az V. kerület vezetőjével találkozik Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, valamint Frölich Róbert országos főrabbi, hogy a zsidónegyed Erzsébetvárosból való kiválásáról egyeztessenek. 

Szabó György lapunknak elmondta, két héttel ezelőtt 

egy alternatív lakossági fórumot tartottak a Belső-Erzsébetvárosban élőkkel, ahol felhatalmazást kaptak a két szomszédos kerülettel való tárgyalásra. 

– Október közepén majdnem száz ember gyűlt össze, és csaknem két és fél órán át beszélgettünk a kerületben uralkodó állapotokról és lehetőségekről. Maradunk az úton, és dolgozunk a problémák megoldásán. Az általunk kezdeményezett polgárőrség reményeink szerint hamarosan elindul, jól állunk a kezdeményezéssel – fogalmazott a Mazsök elnöke. Hozzátette, 

a két másik kerület hozzáállása pozitív, mindkét vezetővel többször beszélt.

 – Nem véletlen, hogy sorra kerülnek a formális találkozók, ahova Frölich rabbival együtt veszünk részt – árulta el.

Jelezte, az erzsébetvárosi vezetés továbbra sem tesz semmit annak érdekében, hogy maradásra bírja a zsidónegyedben élő, a kerület vezetésével elégedetlen lakókat.

Niedermüller Péter polgármester folyamatosan úgy próbálja beállítani ezt az ügyet, mintha ez zsidókérdés lenne, a kommunikációja az, hogy ez zsidó kezdeményezés, és a zsidó intézmények körüli problémákról van szó, holott mi folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy ez nem így van 

– mondta, hozzátéve, azt lehet látni, hogy van megreccsenés az önkormányzatban, hirtelen többet takarítanak, lehet rendészeket látni az utcákon, hirtelen a Wesselényi utcában meg tudták javítani az utat, hirtelen eltűntek a szerződés nélküli rollerek, hirtelen sok mindent sikerült megoldani, ami annak a tanúbizonysága, hogy tisztában vannak a problémákkal, csak éppen orvosolni nem akarják őket – fogalmazott Szabó György, aki hangsúlyozta, ők tovább dolgoznak, tovább növelik a nyomásgyakorlást.

Elárulta, 

a következő lakossági fórum az egyeztetések után lesz, és a népszavazási kérdés megfogalmazása, és a kérelem beadásának előkészítése lesz napirenden.

Hangsúlyozta, nem a kezdeményezés esélyének a latolgatása fontos, hanem az, hogy egy városrész Budapesten megelégelte mindazt, ami történik, és felkelt. – Nem kívánunk csendben lenni, hallgatni, növeljük a nyomást, amíg minden kérésünk nem teljesül, legyen szó a záróráról, köztisztaságról, közbiztonságról – sorolta.

Amint arról korábban beszámoltunk, kiválna a VII. kerületből a Belső-Erzsébetvárosi zsidónegyed, miután az ott élőknek elege lett a Niedermüller Péter (DK) által vezetett kerültben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke karolta fel, miután a két Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot.

Arról, hogy mi indította el a kerületből való kiválás ötletét, a Mazsök elnöke korábban elmondta, 

a probléma elsősorban a drog, a prostitúció, a betörések, az üzletek feltörése, a besurranó tolvajok, a hajnalig tartó dorbézolás. Ellenőrizhetetlen, kontrollálhatatlan massza lett az egészből, ahol abszurd módon a kerületben élők próbálnak életben maradni 

– mondta, hozzátéve, a belső-erzsébetvárosi lakók elfelejtettnek érzik maguk, mintha senkit nem érdekelne, hogy mit élnek át nap mint nap. – Úgy érezzük, minden érdek fontos a kerületvezetésnek, legyen az a turizmus, a vendéglátóhelyeké, csak a lakóké nem – fogalmazott.

Az ügyben nyílt közgyűlést is tartottak a kerületben, ahol kiderült, a kerület középső és külső részén élő attól tartanak, hogy a jelenlegi, csak Belső-Erzsébetvárosra vonatkozó szórakozóhelyi nyitvatartási szabályok előbb-utóbb mindenhol érvényesek lesznek, 

egyre nagyobb az igény arra, hogy Külső- és Középső-Erzsébetváros is csatlakozzon a kezdeményezéshez. 


 

