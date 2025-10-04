Idén is megszervezték a híres evezős túrát, elképesztő hajókkal szálltak vízre + fotók

Idén is elrajtolt Tatáról a Mikoviny Sámuel emlékére rendezett Által-éri Vízitúra – hívta fel a figyelmet a Kemma. A hírportál a 28. alkalmat is élőben közvetítette: a tatai Berta Malomnál, majd a célállomáson, Dunaalmás zsilipénél nézték meg, hogy értek célba az extrém hajók, kajakok, kenuk.

Beszámolójuk szerint az eseményen idén sem volt hiány humorból: a hagyományos vízi járművek mellett extrém kishajók is vízre szálltak a tatai Berta Malomnál szombat reggel negyed 10-kor. Mint írták, leúszott az Által-éren a Mikulás, a Betyárok, a Sörterasz, Thomas, a gőzmozdony és a Kocsi Önkéntes Tűzoltók.

A hírportál egy galériát is készített az eseményről, amelyet itt tekinthet meg.