  • Idén is megszervezték a híres evezős túrát, elképesztő hajókkal szálltak vízre + fotók
Idén is megszervezték a híres evezős túrát, elképesztő hajókkal szálltak vízre + fotók

A hagyományos vízi járművek mellett extrém kishajók is vízre szálltak.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma2025. 10. 04. 21:02
Idén is elrajtolt Tatáról a Mikoviny Sámuel emlékére rendezett Által-éri Vízitúra – hívta fel a figyelmet a Kemma. A hírportál a 28. alkalmat is élőben közvetítette: a tatai Berta Malomnál, majd a célállomáson, Dunaalmás zsilipénél nézték meg, hogy értek célba az extrém hajók, kajakok, kenuk.

Beszámolójuk szerint az eseményen idén sem volt hiány humorból: a hagyományos vízi járművek mellett extrém kishajók is vízre szálltak a tatai Berta Malomnál szombat reggel negyed 10-kor. Mint írták, leúszott az Által-éren a Mikulás, a Betyárok, a Sörterasz, Thomas, a gőzmozdony és a Kocsi Önkéntes Tűzoltók. 

A hírportál egy galériát is készített az eseményről, amelyet itt tekinthet meg. 

Borítókép: Résztvevők az Által-éri Vízitúrán (Fotó: Kemma)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
