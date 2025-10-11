Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Székelyudvarhelymagyar címerMárton Áron térenbronzkereszt

Azonosították a székelyudvarhelyi magyar címer megrongálóját

Egy máréfalvi férfi lophatta el azt a bronzkeresztet Székelyudvarhelyről, amely a Márton Áron téren álló, történelmi magyar kőcímer része volt. A rendőrség házkutatást tartott nála.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 10:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyomozás szerint a férfi október 2–4. között tulajdoníthatta el azt a bronzkeresztet, amely egy történelmi kőcímeren volt elhelyezve Székelyudvarhely központjában – közölte a Székelyhon portál. A székelyudvarhelyi Márton Áron téren kiállított Magyarország-címer megrongálása miatt a helyi önkormányzat tett feljelentést, mivel a tettes összetörte a jelkép részét képező koronát, a darabokat pedig szétszórta a téren, ugyanakkor a rajta lévő bronzkeresztet eltávolította és vélhetően magával vitte.

A megrongált nemzeti jelkép Székelyudvarhelyen (Fotó: Székelyudvarhely Facebook-oldala)

A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a címerrongálást elkövető, 54 éves férfit mentális állapota miatt a rendőrség kezdeményezésére beutalták a pszichiátriai osztályra. Hozzátették, a hatóságok hétfőtől megkezdik az okozott kár megtérítésének hivatalos eljárását is.

Az önkormányzat hangsúlyozta:

a rendőrség tájékoztatása szerint az eset nem hozható összefüggésbe a múlt hét végi, focidrukkerek által elkövetett akciókkal.

Székelyudvarhely főterére, a Márton Áron térre, más néven a Patkóba 2019-ben állandó kiállítás formájában kerültek vissza régi helyükre a címerek. Az öt domborművet Zavaczki Walter szobrászművész készítette, a megvalósításhoz szükséges összeget pedig Budapest, Soroksár, Budavár és Pestszentlőrinc közösen ajánlotta fel a városnak.

Borítókép: A rendőrség megtalálta a magyar címer megrongálóját (Forrás: Székelyhon)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLondonban

Égjen bele a retinánkba

Bayer Zsolt avatarja

Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.

Cilian Murphy

Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A 2010-es Tron: Örökség után nem volt kérdés, hogy a Disney szeretné tovább szőni a történetet, mégis 15 évet kellett várni a folytatásra. A harmadik film címe ekkoriban Tron: Ascension volt – egy ambiciózus projekt, amely azonban soha nem jutott el a forgatásig. Helyette több mint egy évtizedes várakozás után a Tron: Ares formájában született újjá a koncepció, egészen más irányba kanyarodva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu