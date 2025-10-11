Azonosították a székelyudvarhelyi magyar címer megrongálóját

A nyomozás szerint a férfi október 2–4. között tulajdoníthatta el azt a bronzkeresztet, amely egy történelmi kőcímeren volt elhelyezve Székelyudvarhely központjában – közölte a Székelyhon portál. A székelyudvarhelyi Márton Áron téren kiállított Magyarország-címer megrongálása miatt a helyi önkormányzat tett feljelentést, mivel a tettes összetörte a jelkép részét képező koronát, a darabokat pedig szétszórta a téren, ugyanakkor a rajta lévő bronzkeresztet eltávolította és vélhetően magával vitte.

A megrongált nemzeti jelkép Székelyudvarhelyen (Fotó: Székelyudvarhely Facebook-oldala)

A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a címerrongálást elkövető, 54 éves férfit mentális állapota miatt a rendőrség kezdeményezésére beutalták a pszichiátriai osztályra. Hozzátették, a hatóságok hétfőtől megkezdik az okozott kár megtérítésének hivatalos eljárását is.

Az önkormányzat hangsúlyozta:

a rendőrség tájékoztatása szerint az eset nem hozható összefüggésbe a múlt hét végi, focidrukkerek által elkövetett akciókkal.

Székelyudvarhely főterére, a Márton Áron térre, más néven a Patkóba 2019-ben állandó kiállítás formájában kerültek vissza régi helyükre a címerek. Az öt domborművet Zavaczki Walter szobrászművész készítette, a megvalósításhoz szükséges összeget pedig Budapest, Soroksár, Budavár és Pestszentlőrinc közösen ajánlotta fel a városnak.

Borítókép: A rendőrség megtalálta a magyar címer megrongálóját (Forrás: Székelyhon)