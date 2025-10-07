rongálásrendőrségmagyar címerSzékelyudvarhely

Összetörték a magyar címert Székelyudvarhelyen

Ismeretlen elkövetők ellen indult nyomozás, miután megrongálták a magyar címer egyik domborművét Székelyudvarhelyen. Az ügyben a város polgármesteri hivatala tett feljelentést.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 22:54
A rendőrség már nyomoz a megrongált jelkép ügyében Székelyudvarhely Városa Facebook-oldala
A napokban megrongálták a Márton Áron téren elhelyezett magyar címert Székelyudvarhelyen – írja a Székelyhon.

Ismeretlenek estek neki a magyar címernek (Forrás: Facebook)

A székelyudvarhelyi városvezetés közölte, hogy ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, a rendőrök már el is kezdték a nyomozást.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy közterületi értékeink ilyen jellegű rongálásnak estek áldozatul

– közölte a hivatal, hozzátéve, hogy abban bíznak, a hatóságok mielőbb fényt derítenek az esetre, és sikerül az elkövetőt azonosítani.

A város főterére, a Márton Áron térre, más néven Patkóba 2019-ben állandó kiállítás formájában kerültek vissza régi helyükre a címerek. Az öt domborművet Zavaczki Walter szobrászművész készítette, a megvalósításhoz szükséges összeget pedig Budapest, Soroksár, Budavár és Pestszentlőrinc közösen ajánlotta fel a városnak.

Borítókép: A rendőrség már nyomoz a megrongált jelkép ügyében (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

Fontos híreink

