  Magyar Nemzet
  Belföld
  • Betört az óvodába az éj leple alatt, majd a csoportszobában, az ágyban dohányozva pihente ki a munka fáradalmait a Fejér vármegyei haramia
óvodaharamiacsoportszobában

Betört az óvodába az éj leple alatt, majd a csoportszobában, az ágyban dohányozva pihente ki a munka fáradalmait a Fejér vármegyei haramia

Különös eset.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol 2025. 10. 08. 14:54
óvoda
illusztráció Forrás: Pexels
Betörés történt a Csókakői Mesevár Óvodában keddről szerdára virradóra – írja a Feol.

A portál információi szerint a óvodából irodai eszközöket tulajdonítottak el. Eltűnt többek között a számítógép, egy külső adattároló és még pár dolog. Hozzáfűzik, ezek nem a piaci értékük miatt értékesek, hanem azért, mert ezeken őrizték az elmúlt ötven év dokumentációját, és rengeteg fotót is. 

További érdekesség, hogy az éjjeli látogató annyira elfáradt a nagy munkában, hogy úgy döntött, megpihen a csoportszobában található ágyban, ahol elszívott néhány szál cigarettát is. 

Egyelőre a rendőrség nem erősítette meg, de az ügyben nyomozás indul. Az eset részleteit a Feol cikkében olvashatja. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

