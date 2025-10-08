Betört az óvodába az éj leple alatt, majd a csoportszobában, az ágyban dohányozva pihente ki a munka fáradalmait a Fejér vármegyei haramia

A portál információi szerint a óvodából irodai eszközöket tulajdonítottak el. Eltűnt többek között a számítógép, egy külső adattároló és még pár dolog. Hozzáfűzik, ezek nem a piaci értékük miatt értékesek, hanem azért, mert ezeken őrizték az elmúlt ötven év dokumentációját, és rengeteg fotót is.

További érdekesség, hogy az éjjeli látogató annyira elfáradt a nagy munkában, hogy úgy döntött, megpihen a csoportszobában található ágyban, ahol elszívott néhány szál cigarettát is.

Egyelőre a rendőrség nem erősítette meg, de az ügyben nyomozás indul. Az eset részleteit a Feol cikkében olvashatja.