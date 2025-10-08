A holland hatóságok két, 1925 előtti kézigránátot találtak egy Franciaországból származó hagymaszállítmányban – jelentette be a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szerdán. A holland hatóságok még áprilisban fedezték fel a kézigránátokat a hollandiai Zeeland tartományban található gyárba szállított hagymafejek között.
Vegyi fegyverekkel mutat egyezést, amire egy hollandiai hagymaszállítmányban bukkantak
Elég rejtélyes az ügy.
Az illetékes hatóságok által kért vizsgálatot követően az OPCW közölte: a kézigránátokat azonosították, a katonai eszközök egyezést mutatnak az 1925 előtti francia és német gyártmányú vegyi fegyverekkel. Azok vegyi töltetének típusát azonban nem sikerült megállapítani.
Noha a gránátok felbukkanása a hagymaszállítmányban továbbra is rejtély, az eszközöket meg fogják semmisíteni.
További Külföld híreink
Mivel Hollandiának már nincs külön létesítménye az ilyen típusú fegyverek hatástalanítására, és mivel az Európai Unió szabályozásának megfelelően a hagyományos vegyi fegyvereket mérgező hulladéknak tekintik, a gránátokat átszállítják a belgiumi Poelkapelle városában található speciális, vegyipari eszközök semlegesítésére létrehozott üzembe.
További Külföld híreink
