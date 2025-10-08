  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Vegyi fegyverekkel mutat egyezést, amire egy hollandiai hagymaszállítmányban bukkantak
hollandiaihagymaszállítmánybanrejtélyhulladék

Vegyi fegyverekkel mutat egyezést, amire egy hollandiai hagymaszállítmányban bukkantak

Elég rejtélyes az ügy.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 08. 13:43
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A holland hatóságok két, 1925 előtti kézigránátot találtak egy Franciaországból származó hagymaszállítmányban – jelentette be a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szerdán. A holland hatóságok még áprilisban fedezték fel a kézigránátokat a hollandiai Zeeland tartományban található gyárba szállított hagymafejek között.

Az illetékes hatóságok által kért vizsgálatot követően az OPCW közölte: a kézigránátokat azonosították, a katonai eszközök egyezést mutatnak az 1925 előtti francia és német gyártmányú vegyi fegyverekkel. Azok vegyi töltetének típusát azonban nem sikerült megállapítani.

Noha a gránátok felbukkanása a hagymaszállítmányban továbbra is rejtély, az eszközöket meg fogják semmisíteni.

Mivel Hollandiának már nincs külön létesítménye az ilyen típusú fegyverek hatástalanítására, és mivel az Európai Unió szabályozásának megfelelően a hagyományos vegyi fegyvereket mérgező hulladéknak tekintik, a gránátokat átszállítják a belgiumi Poelkapelle városában található speciális, vegyipari eszközök semlegesítésére létrehozott üzembe.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu