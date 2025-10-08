Vegyi fegyverekkel mutat egyezést, amire egy hollandiai hagymaszállítmányban bukkantak

Az illetékes hatóságok által kért vizsgálatot követően az OPCW közölte: a kézigránátokat azonosították, a katonai eszközök egyezést mutatnak az 1925 előtti francia és német gyártmányú vegyi fegyverekkel. Azok vegyi töltetének típusát azonban nem sikerült megállapítani.

Noha a gránátok felbukkanása a hagymaszállítmányban továbbra is rejtély, az eszközöket meg fogják semmisíteni.