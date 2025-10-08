  • Magyar Nemzet
Szabolcsi bűnbanda lepleződött le: kommandósok vetettek véget a duguláselhárítós csalássorozatnak

Hónapokon át tartotta rettegésben a lakosságot egy háromtagú társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A bűnbanda duguláselhárítónak adta ki magát, majd sokszoros összeget követeltek a gyanútlan megrendelőktől. A kommandósok hajnalban számolták fel a csoportot, amely zsarolás és csalás miatt áll bíróság elé.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 17:01
Elfogták a rendőrök a bűnbanda tagjait Fotó: Police.hu
A gyanúsítottak – köztük egy testvérpár – duguláselhárítóként hirdették magukat az interneten. A háromtagú bűnbanda tartotta félelemben a helyieket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az áraik elsőre kedvezőnek tűntek, de a munka végeztével a számlákon már a megállapodás tíz- vagy húszszorosát tüntették fel. Az Origo írta meg a részleteket.

bűnbanda
A szabolcsi bűnbanda

Volt olyan eset, amikor 

több mint hárommillió forintot követeltek a gyanútlan ügyféltől.

Akik nem fizettek, azokat durva fenyegetéssel és zsarolással próbálták rákényszeríteni a teljesítésre. A rendőrséghez sorra érkeztek a bejelentések, így nem telt el sok idő, mire a nyomozók azonosították az elkövetőket.

Október 7-én hajnalban a rendőrség kommandósai összehangolt akcióban fogták el a bűnbanda tagjait. A házkutatások során 4,8 millió forint készpénzt foglaltak le.

 Két gyanúsított őrizetbe került, harmadik társuk szabadlábon védekezhet.

Az ügyészség szerint a vádlottak üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett csalás, valamint zsarolás miatt felelnek majd a bíróság előtt. 

Amennyiben bűnösségük bebizonyosodik, több év szabadságvesztés várhat rájuk.

A rendőrség felhívja a figyelmet: minden esetben körültekintően kell ellenőrizni a szolgáltatókat, különösen, ha gyanúsan olcsó árakkal hirdetik magukat, vagy a munka végeztével indokolatlanul magas díjakat próbálnak beszedni.

Duguláselhárítás milliókért – hogyan ismerhetjük fel a szélhámosokat? 

A csőtörés, a vízvezetékek dugulása a lakossági vagyont érintő károk között vezető helyen áll. Ezért is számít kirívónak, amikor a jellemzően néhány tízezer forintos, rosszabb esetben százezres nagyságrendű kárbejelentésekhez tartozó duguláselhárítási munkálatokra milliós számlát állítanak ki. Az utóbbi hónapokban sem hagytak fel az átveréssel azok a tisztességtelen vállalkozók és cégek, amelyek irreális összegeket számláznak a magánügyfeleknek – írta meg a Magyar Nemzet.

