Elnyelt egy embert a víz, amikor felborult a csónak

Felborult egy csónak kedden délután a Hortobágy–Berettyó-főcsatornán, Püspökladány térségében. A csónakban négyen tartózkodtak, a mentőegységek azonnal megkezdték a kutatást, miután hárman kijutottak a partra, egy ember azonban eltűnt a vízben – számolt be a megrázó esetről az Origo.

Felborult a csónak, eltűnt egy ember a vízben. Fotó: Haon.hu/Tóth Imre

A püspökladányi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók csónakkal keresték a bajbajutottat, valamint a helyszínre vonultak a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei is.

A műszaki mentést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, az egységek szonárt, búvárt és keresőkutyát is bevetettek a felborult csónak negyedik utasának megtalálása érdekében.

Az eltűnt személy utáni keresést kedden sötétedéskor, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették. A kutatást a mentőegységek ma folytatták, szerda délelőtt a területet újra ellepték a keresőcsapatok. Szonárral, csónakkal és kötéltechnikával próbálják megtalálni a férfit.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset egyik túlélőjét, egy húsz év körüli férfit további megfigyelésre kórházba szállították.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

A kutatásról készült képgaléria megtekinthető itt.