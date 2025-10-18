szegedi tudományegyetemvillamosmérnökSZTEmesterséges intelligencia (MI)

Mesterséges intelligencia képzést indít az SZTE

Új, jövőbe mutató képzéseket indít a Szegedi Tudományegyetem: 2027 februárjától villamosmérnöki és mesterséges intelligencia mesterszak is elérhető lesz, amelyek a dél-alföldi régióban egyedülálló lehetőséget kínálnak a technológiai és kutatói pályára készülőknek.

Villamosmérnök és mesterséges intelligencia képzést indít 2027 februárjától a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi és Informatikai Kara – tájékoztatott a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága.

Szeged, 2025. július 8. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) mesterséges intelligenciakutatásra specializált szuperszámítógépének egyik eleme a szuperszámítógép átadásának napján, 2025. július 8-án. Az SZTE 1,75 peta flop/s számítási kapacitást vásárolt és a konstrukciónak köszönhetően hozzáfér a Hewlett Packard Enterprise (HPE) által kezelt jelentősebb erőforrásokhoz is. A világ három, és Európa leggyorsabb szuperszámítógépe is az SZTE által is alkalmazott technológiát használja. MTI/Oláh Tamás
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) mesterséges intelligenciakutatásra specializált szuperszámítógépének egyik eleme Fotó: Oláh Tamás / MTI

A közlemény szerint a villamosmérnöki mesterszak különösen fontos az SZTE számára, mivel ez a képzés az egész dél-alföldi régióban egyedülállónak számít.

A szoftverorientált villamosmérnök-képzésen a tantárgyak alapját a már meglévő mérnökinformatikus mesterszak adja. A kötelező tantárgyakon felül a képzés három specializációt kínál majd. Az egyik a beágyazott rendszerek: itt a hallgatók olyan céleszközök működtetésével foglalkoznak, mint az autókban, telefonokban vagy háztartási gépekben lévő hardverek építése, valamint a hozzájuk tartozó szoftverek futtatása. A második specializáció a mesterséges intelligencia köré épül, a harmadik választási lehetőség pedig az űrtechnológia lesz a hallgatók számára.

Közölték, a mesterséges intelligencia informatikus mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a mesterséges intelligencia-alapú rendszerek fejlesztésére és programozására. 

A képzés során a hallgatók megtanulják, miként kell megtervezni egy mesterséges intelligenciát is magába foglaló szoftvert, hogyan alakítható ki a felhasználói interakció, illetve milyen szempontok alapján tesztelhető és értékelhető ki a működése. 

A képzés angol nyelven zajlik majd: az informatikában a legtöbb szakirodalom is angol nyelvű, és később, akár hazai, akár nemzetközi környezetben dolgozik valaki, a mindennapi munkához is elengedhetetlen az angol szaknyelv ismerete.

Mivel a mesterséges intelligencia ma már mindennap használt technológia, az MI jogi és etikai ismerete kötelező kurzus lesz. 

E tárgyak elsajátításához más karokkal is szorosan együttműködnek. A jogi kurzushoz például az SZTE Állam- és Jogtudományi Karával közösen állították össze a tematikát.

A tájékoztatás szerint a szakon a kötelező alapozó kurzusokon felül két specializáció közül választhatnak a hallgatók. Az egyik az AI Researcher (kutató), ahol az algoritmusok és matematikai háttér mélyebb megértésére fektetik a hangsúlyt, megnyitva az utat a kutatói pálya és a doktori képzés irányába, a másik az AI Engineer (mérnök), amely arra készíti fel a hallgatókat, hogy szoftverfejlesztő cégeknél képesek legyenek az algoritmusok megtervezésére, kipróbálására, majd olyan módon beilleszteni a szoftverrendszerbe, hogy az hatékonyan működjön.

