Élet a falakon belül – a Kőbányai út 22. mindennapjai belülről

Budapest forgalmas ütőerén, a Könyves Kálmán Körúton áll egy épület, amely kívülről alig különbözik a környező ingatlanoktól. A falak mögött azonban minden este és minden reggel emberi sorsok tucatjai rajzolódnak ki. Itt működik a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) egyik legnagyobb és legsokoldalúbb intézménye, a Könyves 22. és a Kőbányai 84. alatti telephely, amely nem pusztán éjjeli menedék, ugyanis számtalan szolgáltatást kínál a hajléktalanságban, vagy rossz körülmények között élőknek.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ hajléktalanellátó intézménye (Fotó: Csudai Sándor) A Budapesti Módszertani Szociális Központ hajléktalanellátó intézménye (Fotó: Csudai Sándor)

Az intézmény elsődleges funkciója, hogy biztonságos alvási lehetőséget nyújtson azoknak, akiknek máskülönben csak az utca maradna. Zakar Gergely, BMSZKI igazgatója a terület bejárása során elmondta, többféle ellátást is biztosítanak a szociális központban. Így van járó és fekvőbeteg ellátás, lábadozó, éjjeli menedékhely illetve átmeneti szállás azoknak, akik a hajléktalanszállókban való elhelyezésükre várnak. A létesítményben emellett zuhanyzó, mosási lehetőség, zárható szekrény és közösségi tér várja a hajléktalanokat.

A telephely egyik különlegessége, hogy a hideg hónapokban az épület felső szintjén lábadozó is működik. Itt azok kapnak helyet, akik kórházi kezelés után, vagy betegen kerülnek be, és az utcán egyszerűen nem tudnának felépülni.

Ez a 20 férőhelyes részleg életmentő lehet, hiszen ellátás nélkül a hajléktalan betegek többsége visszakerülne a közterületre, ahol esélyük sincs regenerálódni.

Az intézményben ezen felül rendszeres háziorvosi rendelés és pszichiátriai szakrendelés is működik, hiszen a hajléktalan emberek többsége nem rendelkezik TAJ kártyával, vagyis az orvosi ellátása is kizárólag az ilyen létesítményekben biztosított.

Ezekben a rendelőkben mi mindenkit ellátunk aki idejön. Itt járóbeteg ellátást nyújtunk, a Szabolcs utcai kórházban pedig fekvőbeteg ellátás működik

– mondta el lapunknak Zakar Gergely. Az igazgató szerint komoly problémát jelent, hogy a hajléktalanságban élők átlagéletkora folyamatosan nő, 55-57 év körül van, így ezekhez a megváltozott körülményekhez igazodva a főváros intézményének az idősellátásra, és a hospice szolgáltatásokra is nagyobb hangsúlyt kell helyeznie.