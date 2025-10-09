Budapesti Módszertani Szociális KözpontZakar Gergelyhajléktalanhajléktalan-ellátás

Élet a falakon belül – a Kőbányai út 22. mindennapjai belülről

Lapunk stábja a Budapesti Módszertani Szociális Központ (BMSZKI) igazgatójával, Zakar Gergellyel közösen tekintette meg a Kőbányai út 22. és a Könyves Kálmán Körút 84. szám alatti telephelyet, ahol nem csupán éjjeli menedék működik, hanem komplex szociális és egészségügyi ellátás is. A bejárás során kiderült: az intézmény számtalan lehetőséget biztosít a hajléktalanságban élőknek.

Gábor Márton
2025. 10. 09. 5:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapest forgalmas ütőerén, a Könyves Kálmán Körúton áll egy épület, amely kívülről alig különbözik a környező ingatlanoktól. A falak mögött azonban minden este és minden reggel emberi sorsok tucatjai rajzolódnak ki. Itt működik a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) egyik legnagyobb és legsokoldalúbb intézménye, a Könyves 22. és a Kőbányai 84. alatti telephely, amely nem pusztán éjjeli menedék, ugyanis számtalan szolgáltatást kínál a hajléktalanságban, vagy rossz körülmények között élőknek. 

Budapesti Módszertani Szociális Központ. Hajléktalanszálló a Kőbányai út 22. szám alatt. 2025.10.03 Budapest Fotó: Csudai Sándor
A Budapesti Módszertani Szociális Központ hajléktalanellátó intézménye (Fotó: Csudai Sándor)
Budapesti Módszertani Szociális Központ. Hajléktalanszálló a Kőbányai út 22. szám alatt. 2025.10.03 Budapest Fotó: Csudai Sándor
A Budapesti Módszertani Szociális Központ hajléktalanellátó intézménye (Fotó: Csudai Sándor)

Az intézmény elsődleges funkciója, hogy biztonságos alvási lehetőséget nyújtson azoknak, akiknek máskülönben csak az utca maradna. Zakar Gergely, BMSZKI igazgatója a terület bejárása során elmondta, többféle ellátást is biztosítanak a szociális központban. Így van járó és fekvőbeteg ellátás, lábadozó, éjjeli menedékhely illetve átmeneti szállás azoknak, akik a hajléktalanszállókban való elhelyezésükre várnak. A létesítményben emellett zuhanyzó, mosási lehetőség, zárható szekrény és közösségi tér várja a hajléktalanokat. 

A telephely egyik különlegessége, hogy a hideg hónapokban az épület felső szintjén lábadozó is működik. Itt azok kapnak helyet, akik kórházi kezelés után, vagy betegen kerülnek be, és az utcán egyszerűen nem tudnának felépülni. 

Ez a 20 férőhelyes részleg életmentő lehet, hiszen ellátás nélkül a hajléktalan betegek többsége visszakerülne a közterületre, ahol esélyük sincs regenerálódni.

Az intézményben ezen felül rendszeres háziorvosi rendelés és pszichiátriai szakrendelés is működik, hiszen a hajléktalan emberek többsége nem rendelkezik TAJ kártyával, vagyis az orvosi ellátása is kizárólag az ilyen létesítményekben biztosított. 

Ezekben a rendelőkben mi mindenkit ellátunk aki idejön. Itt járóbeteg ellátást nyújtunk, a Szabolcs utcai kórházban pedig fekvőbeteg ellátás működik 

– mondta el lapunknak Zakar Gergely. Az igazgató szerint komoly problémát jelent, hogy a hajléktalanságban élők átlagéletkora folyamatosan nő, 55-57 év körül van, így ezekhez a megváltozott körülményekhez igazodva a főváros intézményének az idősellátásra, és a hospice szolgáltatásokra is nagyobb hangsúlyt kell helyeznie. 

Szociális munka és reintegráció

A telephely szakemberei pontosan tudják, hogy a hajléktalanság nem pusztán lakhatási probléma. Így az intézményben az egészségügyi ellátás mellett az álláskeresésben is segítik a betérőket.

Fontos, hogy ide bárki bejöhet álláskeresés céljából, nem fogjuk megkérdezni, hogy mit keres itt. Többen mondták már, hogy az ismerősük itt talált állást azért is jöttek ide. Igyekszünk mindenkinek segíteni, de ez a munkaerőpaci helyzet függvényében folyamatosan változik. Vannak időszakok amikor tele vagyunk álláshirdetésekkel, máskor pedig szűkösebb a kínálat

– emelte ki Zakar. A szállón emellett lehetőség van iratok pótlására, hivatalos ügyek intézésére, és postacím bejelentésére is. 

Az intézmény egyik munkatársa bemutatta nekünk a komplexum azon részét is, ahol a különböző okokból otthonukat elvesztők éltek átmenetileg. Ezen hely különlegessége, hogy az itt lakóknak legtöbb esetben „csak” egy ingatlan hiányzik ahhoz, hogy ismét önálló életet kezdjenek. Vagyis rendelkeznek állandó jövedelemmel, és tartós egészségügyi problémájuk sincsen, ami megakadályozná őket az önálló életben. 

Budapesti Módszertani Szociális Központ. Hajléktalanszálló a Kőbányai út 22. szám alatt. 2025.10.03 Budapest Fotó: Csudai Sándor A képen: Zakar Gergely igazgató
Zakar Gergely, a Budapesti Módszertani Szociális Központ igazgatója (Fotó: Csudai Sándor)

Éppen ezért a központ a hajléktalan személyek szociális bérlakásba való költöztetésével is foglalkozik a fővárossal együttműködve. Zakar Gergely elmondása szerint az ilyen bérlakások döntő többsége a Kőbányai út 22-ben, a főváros egyik legrosszabb hírű bérházában található. 

A mellettünk lévő bérházban nagyon sok üresen álló lakás volt, ezekben tudtunk elhelyezni az önálló életre alkalmas hajléktalanokat. Az ingatlanban emellett szociális munkásokat is biztosítottunk, akik segítik a frissen beköltözőket 

– emelte ki az igazgató. Azon kérdésünkre válaszolva, miszerint nem voltak-e a hajléktalan emberek beköltözését követően feszültségek a már ott lakók és az újonnan érkezők között, Zakar elmondta, az épületben régóta ott lakók jó része is élt az utcán élt korábban. 

Ez egy rossz hírű épület, amiben sok egykori hajléktalan él. Nyilván volt feszültség, de pozitívum, hogy alig néhány beköltöző esett ki a programból, a többieknek sikerült saját lábra állni 

– jelentette ki Zakar. 

Krízisidőszak és kihívások

A bejárás során megtudtuk, hogy a téli hónapok különösen nagy terhet jelentenek a rendszernek, ugyanakkor legalább ennyi kihívást jelent a nyári időszak is. 

Ugyanúgy meghalnak hajléktalanok nyáron a hőgutában, mint télen a hideg miatt. Ez pedig egészen új kihívások elé állít minket

– tette hozzá az igazgató. Elmondta, a téli időszakban az évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégáit már nem érik nagy meglepetések, azonban nyáron folyamatosan újabb és újabb problémákkal találják szembe magukat. 

Budapesti Módszertani Szociális Központ. Hajléktalanszálló a Kőbányai út 22. szám alatt. 2025.10.03 Budapest Fotó: Csudai Sándor
A Budapesti Módszertani Szociális Központ hajléktalanellátó intézménye (Fotó: Csudai Sándor)

Absztinencia és függőségek 

A telepen kiemelt hangsúlyt helyeznek arra, hogy bizonyos tereket, szolgáltatásokat kizárólag az absztinens, alkohol és egyéb szerek hatása alatt nem álló, illetve nem fogyasztó, vagy gyógyulni vágyó hajléktalan emberek kerüljenek. Így a lábadozóba illetve az átmeneti szállásra nem, kizárólag az éjjeli menedékhelyre engedhetik be a szociális munkások az alkohol, illetve egyéb befolyás alatt álló személyeket. 

Az éjjeli menedékhelyre muszáj mindenkit beengedni, onnan nem küldünk el senkit

– emelte ki Zakar Gergely. 

Budapesti Módszertani Szociális Központ. Hajléktalanszálló a Kőbányai út 22. szám alatt. 2025.10.03 Budapest Fotó: Csudai Sándor
A Budapesti Módszertani Szociális Központ hajléktalanellátó intézménye (Fotó: Csudai Sándor)
Budapesti Módszertani Szociális Központ. Hajléktalanszálló a Kőbányai út 22. szám alatt. 2025.10.03 Budapest Fotó: Csudai Sándor
A Budapesti Módszertani Szociális Központ hajléktalanellátó intézménye (Fotó: Csudai Sándor)

Az éjjeli menedék az intézmény többi részéhez képest rosszabb állapotban van. Az egyik, a részlegen dolgozó szociális munkás elmondta, a részlegben 150 embert tudnak elszállásolni normál időszakban. Ez a szám azonban jóval kétszáz fölé kúszik a krízisidőszak idején.

Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely
1/24 Kőbányai úti Éjjeli Menedékhely

 

Borítókép: A Budapesti Módszertani Szociális Központ hajléktalanellátó intézménye (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMajoros Péter

Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett

Csépányi Balázs avatarja

Hoppá, mégis Orbán volt a célpont?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu