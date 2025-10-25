eltűntrendőrséglakossággyereksegítségnyomozás

Négy eltűnt fiatal után nyomoz a rendőrség

Veszprém vármegyében az elmúlt hetekben négy fiatal tűnt el nyomtalanul. A rendőrség intenzív nyomozást folytat az eltűnt gyermekek felkutatására, és a lakosság közreműködését is kéri, hogy minél előbb biztonságban hazatérhessenek.

Munkatársunktól
2025. 10. 25. 13:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hetekben Veszprém vármegyében négy gyermek nyomtalanul eltűnt, az esetek sora komoly aggodalmat váltott ki a családok és a helyi közösségek körében. A rendőrség folyamatosan vizsgálja az eltűnések körülményeit, és a rendőrségi oldalon közzéteszi a fényképeket és személyes adatokat, hogy a lakosság segíthessen a felkutatásukban – írta az Origo.

Taszári Miklós Kristóf az eltűnt személyek között
Taszári Miklós Kristóf az eltűnt személyek között (Fotó: Rendőrség)

 

Taszári Miklós Kristóf – eltűnt október 6-án

A tizenöt éves fiú október 6. óta nem adott életjelt magáról. Veszprémi születésű, a telefonja nem elérhető. A Várpalotai Rendőrkapitányság minden információt vár a 36 (88) 371-511-es telefonszámon, illetve személyesen a Honvéd utca 3. szám alatt.

Gáspár Brájen (Fotó: Rendőrség)

 

Gáspár Brájen – eltűnt október 9-én

Az 11 éves fiú 150 centiméternél alacsonyabb, közepes testalkatú, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor zöld pólót, keki szabadidőnadrágot és fekete sportcipőt viselt. Bárki, aki információval rendelkezik, hívja a 36 (88) 371-511 számot.

Kardos Viktor Kristóf (Fotó: Rendőrség)

 

Kardos Viktor Kristóf – eltűnt szintén október 6-án

A 13 éves fiú szintén október 6-án tűnt el Veszprémből. A rendőrség folyamatosan keresi, azonban eddig nem vezetett nyom a tartózkodási helyére. Aki látta, jelentkezzen a Veszprémi Rendőrkapitányság telefonszámán: 36 (88) 428-022 vagy a Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen.

Szabó Viktória Alexa (Fotó: Rendőrség)

 

Szabó Viktória Alexa – eltűnt október 9-én

A 12 éves lány zöld szemű, szőkésbarna, derékig érő hajú veszprémi lakos. Eltűnésekor szürke pulóvert, szabadidőnadrágot és fehér sportcipőt viselt. A Várpalotai Rendőrkapitányság várja a bejelentéseket a 36 (88) 371-511 számon vagy személyesen a Honvéd utca 1. szám alatt.

 

Fokozott rendőri jelenlét és nyomozás

A hatóság minden lehetséges nyomot ellenőriz: térfigyelő kamerákat, tanúkat és a környék minden zugát átfésülik. Bár az eltűnések időben és térben is közel estek egymáshoz, egyelőre semmi nem utal arra, hogy az esetek összefüggnének. A rendőrség továbbra is a lakosság segítségét kéri, hogy az eltűnt gyermekek mielőbb biztonságban hazatérhessenek.

A közelmúltban számos gyermekeltűnésről adtak hírt a hatóságok, a Kisvárdai Rendőrkapitányság egy tizenhárom éves kislány felkutatásában is a lakosság segítségét kérte.

Borítókép: Eltűnt gyerekek (Forrás: Rendőrség)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu