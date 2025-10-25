Négy eltűnt fiatal után nyomoz a rendőrség

Az elmúlt hetekben Veszprém vármegyében négy gyermek nyomtalanul eltűnt, az esetek sora komoly aggodalmat váltott ki a családok és a helyi közösségek körében. A rendőrség folyamatosan vizsgálja az eltűnések körülményeit, és a rendőrségi oldalon közzéteszi a fényképeket és személyes adatokat, hogy a lakosság segíthessen a felkutatásukban – írta az Origo.

Taszári Miklós Kristóf az eltűnt személyek között (Fotó: Rendőrség)

Taszári Miklós Kristóf – eltűnt október 6-án

A tizenöt éves fiú október 6. óta nem adott életjelt magáról. Veszprémi születésű, a telefonja nem elérhető. A Várpalotai Rendőrkapitányság minden információt vár a 36 (88) 371-511-es telefonszámon, illetve személyesen a Honvéd utca 3. szám alatt.

Gáspár Brájen (Fotó: Rendőrség)

Gáspár Brájen – eltűnt október 9-én

Az 11 éves fiú 150 centiméternél alacsonyabb, közepes testalkatú, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor zöld pólót, keki szabadidőnadrágot és fekete sportcipőt viselt. Bárki, aki információval rendelkezik, hívja a 36 (88) 371-511 számot.

Kardos Viktor Kristóf (Fotó: Rendőrség)

Kardos Viktor Kristóf – eltűnt szintén október 6-án

A 13 éves fiú szintén október 6-án tűnt el Veszprémből. A rendőrség folyamatosan keresi, azonban eddig nem vezetett nyom a tartózkodási helyére. Aki látta, jelentkezzen a Veszprémi Rendőrkapitányság telefonszámán: 36 (88) 428-022 vagy a Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen.

Szabó Viktória Alexa (Fotó: Rendőrség)

Szabó Viktória Alexa – eltűnt október 9-én

A 12 éves lány zöld szemű, szőkésbarna, derékig érő hajú veszprémi lakos. Eltűnésekor szürke pulóvert, szabadidőnadrágot és fehér sportcipőt viselt. A Várpalotai Rendőrkapitányság várja a bejelentéseket a 36 (88) 371-511 számon vagy személyesen a Honvéd utca 1. szám alatt.

Fokozott rendőri jelenlét és nyomozás

A hatóság minden lehetséges nyomot ellenőriz: térfigyelő kamerákat, tanúkat és a környék minden zugát átfésülik. Bár az eltűnések időben és térben is közel estek egymáshoz, egyelőre semmi nem utal arra, hogy az esetek összefüggnének. A rendőrség továbbra is a lakosság segítségét kéri, hogy az eltűnt gyermekek mielőbb biztonságban hazatérhessenek.

A közelmúltban számos gyermekeltűnésről adtak hírt a hatóságok, a Kisvárdai Rendőrkapitányság egy tizenhárom éves kislány felkutatásában is a lakosság segítségét kérte.