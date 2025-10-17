Mészáros CsoportMészáros Lőrincjótékonyság

Fiatal családokat támogat Mészáros Lőrinc

Újabb 100 millió forint érkezett a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány számlájára, a korábbi nagy sikerű, fiatal családokat támogató program folytatására. Az elképesztő összeg Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosának révén jutott az alapítványhoz.

Forrás: feol.hu2025. 10. 17. 15:41
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb 100 millió forinttal támogatja Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa a bicskei fiatal családokat. Az összeg már meg is érkezett az alapítvány számlájára. A bicskei családok otthonteremtésében segít a Mészáros Lőrinc és a program – írja a feol.hu. 

Fotó: Mészáros-csoport 

„Mészáros Lőrinc üzletember önzetlen segítségének és nagyvonalú felajánlásának köszönhetően a tavaly meghirdetett lakásfelújítási és korszerűsítési pályázatot ismét meg fogjuk hirdetni. A vállalkozó a tavaszi támogatás átadási ünnepségen újabb 100 millió forintot ajánlott fel a program folytatására, ami megérkezett az alapítvány számlájára. A pályázati feltételek decemberbe kerülnek kiírásra. Hiszem, hogy 

a hozzájárulások jó helyre kerülnek, és segítenek abban, hogy az érintettek tovább erősítsék településünket. 

Hálásan köszönöm Mészáros Lőrincnek, hogy ezzel segíti a bicskei fiatal családokat” – olvasható Bálint Istvánné polgármester bejegyzésében.

Mészáros Lőrinc ötletgazdaként és támogatóként kapcsolódik ahhoz a bicskei projekthez, amelyet az alapítvány otthonfelújítási és korszerűsítési célokra indított. 

A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány célja segíteni azoknak, akik valamilyen szempontból nehéz helyzetben élnek. 

Kiemelten támogatják az olyan családokat, amelyeknek szükségük van lakásuk, házuk felújítására, korszerűsítésére, hogy jobb lakókörnyezetük legyen, annak érdekében is, hogy Bicske és a település közösségének hosszú távú fennmaradását és jövőjét is segítsék.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Mészáros Lőrinc (Fotó: MTI)
 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu