Fiatal családokat támogat Mészáros Lőrinc

Újabb 100 millió forinttal támogatja Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa a bicskei fiatal családokat. Az összeg már meg is érkezett az alapítvány számlájára. A bicskei családok otthonteremtésében segít a Mészáros Lőrinc és a program – írja a feol.hu.

Fotó: Mészáros-csoport

„Mészáros Lőrinc üzletember önzetlen segítségének és nagyvonalú felajánlásának köszönhetően a tavaly meghirdetett lakásfelújítási és korszerűsítési pályázatot ismét meg fogjuk hirdetni. A vállalkozó a tavaszi támogatás átadási ünnepségen újabb 100 millió forintot ajánlott fel a program folytatására, ami megérkezett az alapítvány számlájára. A pályázati feltételek decemberbe kerülnek kiírásra. Hiszem, hogy

a hozzájárulások jó helyre kerülnek, és segítenek abban, hogy az érintettek tovább erősítsék településünket.

Hálásan köszönöm Mészáros Lőrincnek, hogy ezzel segíti a bicskei fiatal családokat” – olvasható Bálint Istvánné polgármester bejegyzésében.

Mészáros Lőrinc ötletgazdaként és támogatóként kapcsolódik ahhoz a bicskei projekthez, amelyet az alapítvány otthonfelújítási és korszerűsítési célokra indított.

A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány célja segíteni azoknak, akik valamilyen szempontból nehéz helyzetben élnek.

Kiemelten támogatják az olyan családokat, amelyeknek szükségük van lakásuk, házuk felújítására, korszerűsítésére, hogy jobb lakókörnyezetük legyen, annak érdekében is, hogy Bicske és a település közösségének hosszú távú fennmaradását és jövőjét is segítsék.