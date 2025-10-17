Friss felmérés: nőtt a Fidesz előnye, megtorpant a Tisza Párt

Magyar Péter pártjának változatlan támogatottsága (negyven százalék) mellett a kormánypártok erősödtek a pártok versenyében, miközben a Mi Hazánk épp a bejutási küszöbön áll (öt százalék) október közepén – derült ki a Real-PR legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérésből az is kiolvasható, hogy más párt nem jutna az parlamentbe a kutatás szerint.

Forrás: Real-PR

Egyértelmű nyertes a Fidesz–KDNP

A felmérés alapján immár kilenc százalékpontos a kormánypártok előnye a biztos szavazók körében. – Ők azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába – fejtették ki, kiemelve, hogy

az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz–KDNP, amely növelni tudta előnyét a megtorpanni látszó Tisza Párthoz képest szeptemberről októberre,

Ennek oka, hogy a kormánypártok két százalékpontos erősödése mellett stagnál Magyar Péter pártjának támogatottsága.

Nincs jó helyzetben az ellenzék

Az elemzés rámutat, amíg a Fidesz–KDNP növelte támogatottságát, Magyar Péter pedig egy helyben áll, a baloldali pártok többsége a fennmaradásért küzd. Mi Hazánk Mozgalom még mindig a bejutási küszöbön, öt százalékon áll, a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolodik tőle, két százaléknál mozog. A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan, továbbra is három százalékon áll.

A kutatásban a vidék–főváros tengelyét is vizsgálták, amelyben a hagyományosnak mondható tendenciák figyelhetőek meg: – Budapesten a Tisza, vidéken a Fidesz őrzi első helyét. Budapesten a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon, Magyar Péter pártja pedig 38 százalékon áll – fejtették ki.