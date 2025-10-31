halloweeni hangulatmedvehalloweenállatkertszalmabálaveszprémtök

Halloweeni hangulatba kerültek a veszprémi medvék + videó

A Veszprémi Állatkertben idén is elvarázsolja a látogatókat a halloweeni hangulat. Tökök, szalmabálák és kíváncsi fekete medvék várják az őszi szünet vendégeit.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 18:55
Halloween a Veszprémi Állatkertben Facebook KOVACS BALINT
A Veszprémi Állatkert idén is különleges halloweeni hangulattal várja a látogatókat. Az őszi dekorációk, szalmabálák és tökök nemcsak a bejáratnál, hanem az állatok kifutóinál is megjelentek – írja a Veol.

A veszprémi fekete medve halloweeni hangulatban (Fotó: Napló/Fülöp Ildikó)

A látogatók különösen a fekete medvéknek örülhetnek, akik kíváncsian szemlélték a számukra elhelyezett dísztököket, így ők is részesei lettek az ünnepi készülődésnek.

A program október 30. és november 2. között zajlik, amikor

a vendégek jelmezben is érkezhetnek.

A legötletesebb beöltözők között állatkerti belépőket sorsolnak ki. A cél, hogy a családok egy vidám, őszi hangulatú napot töltsenek el az állatkertben, miközben a természet és az állatok közelségét élvezik.

További érdekességeket és képgalériát ide kattintva találhat a Veol cikkében.

Borítókép: Halloweeni hangulat a Veszprémi Állatkertben (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

