Tűz ütött ki egy elhagyatott sorház pincéjében Miskolcon, a Hunyadi János utcában kedd este – adta hírül a katasztrófavédelem.
Holttestre bukkantak egy elhagyatott sorház picéjében Borsodban
Vizsgálat indul az ügyben.
A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói behatoltak a helyiségbe, ahol egy holttestet találtak. A pincében hulladék égett körülbelül tizenkét négyzetméteren. Az egységek egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet, ventilátorral átszellőztették a pincét, és átvizsgálták az épületet. Az esetet tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja a katasztrófavédelem – részletezték.
