Holttestre bukkantak egy elhagyatott sorház picéjében Borsodban

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói behatoltak a helyiségbe, ahol egy holttestet találtak. A pincében hulladék égett körülbelül tizenkét négyzetméteren. Az egységek egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet, ventilátorral átszellőztették a pincét, és átvizsgálták az épületet. Az esetet tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja a katasztrófavédelem – részletezték.