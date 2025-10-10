Rendkívüli

Lesz egy szép hétvégénk, még a frontérzékenyek sem panaszkodhatnak + videó

Újabb hideghullám érkezeik pénteken, amely elsősorban felhősödéssel, megélénkülő, olykor megerősödő széllel jár. Csapadék kevés helyen fordulhat elő. Meleg, napos hétvégére készülhetünk.

2025. 10. 10. 6:42
Forrás: Shutterstock
A pára, köd feloszlása közben észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így délelőtt ismét erősen megnövekszik a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

A déli, délnyugati tájakon több napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap borult maradhat az ég. Estétől szakadozhat majd észak felől a felhőzet.

Északkeleten kisebb eső, zápor is előfordulhat, másutt legfeljebb néhol szemerkélhet az eső.

Az északnyugati, nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen megélénkül, megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 Celsius-fok között várható,

késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás ma nem terheli szervezetünket.

Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz hétvégén?

Pénteken északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Szombaton a réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. 19 és 20 fok valószínű.

Vasárnap nagyrészt napos időre van kilátás rétegfelhőkkel. Nem lesz eső.

A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 Celsius-fok között mozoghat.

Hétfőn észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de csak néhol fordul elő zápor. Az északi, északnyugati szél ismét erőre kap. 16 és 17 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)


