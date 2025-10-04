Vasárnap jobb, ha forró teát készít, mutatjuk az időjárást + videó

Rendkívüli

Nem érdemes holnapra kirándulást szervezni.

2025. 10. 04.
A nap hátralévő részében nyugat felől fokozatosan beborul az ég, így éjjel és vasárnap is döntően erősen felhős vagy borult idő várható – írta előrejelzésében a HungaroMet. Az előrejelzés szerint kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen elered az eső.

Vasárnap délelőtt keleten és délnyugaton, majd egyre inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. Szombaton a déli, délnyugati, majd hajnaltól az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap pedig általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Juan Carlos Hidalgo)


