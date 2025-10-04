A nyílt utcán akarta megerőszakolni a 14 éves kislányt

Két éve, 2023 júniusának végén egy pedofil hajlamokkal élő férfi kiszemelt magának egy gyereket az egyik nagykanizsai utcán. A kiskamasz zenét hallgatott, amikor a pedofil odalépett hozzá és megpróbálta megerőszakolni – írta meg az Origo.

Megpróbált megerőszakolni egy kislányt egy férfi Nagykanizsán, börtönbe kerülhet Fotó: MW

Így akarta megerőszakolni a pedofil a gyereket

A tinilány nem foglalkozott a férfival, tovább akart menni, de a támadó nem engedte.

Egy autónak lökte, megragadta a derekát és fogdosni kezdte.

Előkapta a bicskáját és azzal követelte, hogy a 14 éves lány tolja le a nadrágját.

Ekkor odalépett hozzájuk egy középkorú nő, de a begőzölt pedofil nem állt le, továbbra is a kamaszlányra fogta a kést. Amikor már egy középkorú férfi is közeledett feléjük, a pedofil elszaladt. A férfit elfogták és kihallgatták.

Most aljas indokból, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésével vádolják.

Október 6-án kezdi tárgyalni az ügyét a Nagykanizsai Járásbíróság.

Szeptemberben egy kutyát sétáltató kamaszt ért támadás Kazincbarcikán. A 16 éves lány a lépcsőházba menekült egy férfi elől, aki már elkezdte fogdosni. Alig 400 méterrel a támadás helyétől egy másik nővel történt hasonló. Az egészben az az igazán megdöbbentő, hogy két különböző férfi volt az elkövető.

