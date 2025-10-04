Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

pedofíliaSzánthó MiklósAlapjogokért Központnépszava

A Népszava főszerkesztő-helyettese pedofilokat menteget + videó

Az Alapjogokért Központ főigazgatója osztotta meg a felvételt.

2025. 10. 04. 7:25
„Na, helyben vagyunk” – írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A néhány másodperces videóban a Népszava főszerkesztő-helyettese a pedofilokat mentegeti. Szó szerint a következő hangzik el: 

Egy probléma, tehát a pedofília az nem feltétlenül az egyén döntésétől függő bűncselekmény, hanem könnyen lehet, hogy betegség.

Szánthó Miklós ezt azzal kommentálta:

A Magyar Péter szekerét toló Népszava főszerkesztő-helyettese szerint a pedofília nem bűncselekmény, hanem betegség. Na, helyben vagyunk.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
