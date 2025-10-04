Magyar PéterFideszOrbán Viktor

Magyar Péter teljesen elszabadult, így loholna a Fidesz után a Tisza-vezér

Magyar Péter hónapok óta képtelen uralni a közbeszédet, és egyre látványosabban próbálkozik a kormánypártok kampánystratégiájának koppintásával. A nemzeti konzultáció olcsó utánzatának tűnő „Nemzet Hangja” , a békemenet ellenében meghirdetett nemzeti menet, vagy a kötcsei polgári piknik másolása mind azt mutatják: a Tisza Párt elnöke irányítás helyett követ, és képtelen önálló stratégiaalkotásra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 5:55
Magyar Péter hónapok óta képtelen uralni a közbeszédet, és egyre látványosabban próbálkozik a kormánypártok kampánystratégiájának koppintásával.
Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy tűnik, hogy Magyar Péter továbbra sem találja a lépést a kommunikációs térben. A pártelnök késő tavasz óta képtelen uralni a napirendet, és úgy tűnik, hogy mindezt a kormánypártoktól lopott stratégiával próbálja orvosolni, egyelőre sikertelenül.

Magyar Péter hónapok óta képtelen uralni a közbeszédet, és egyre látványosabban próbálkozik a kormánypártok kampánystratégiájának koppintásával.
Magyar Péter hónapok óta képtelen uralni a közbeszédet, és egyre látványosabban próbálkozik a kormánypártok kampánystratégiájának koppintásával. 

Mint ismert, a Tisza október elsején elindította második, országos szavazási akcióját Nemzet Hangja néven. Mindez a nemzeti konzultáció olcsó utánzatának tűnik, ráadásul egy az egyben rászervezték a kormánypártok tájékoztató kampányára, amelyet a Tisza Párt kiszivárgott tervei alapján készítettek, megpróbálva ellensúlyozni annak társadalmi hatását. 

 

Magyar Péter koppintaná a nemzeti konzultációt

Orbán Viktor egyébként szeptember 7-én jelentette be, hogy nemzeti konzultációt indítanak a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről. Az Index értesülései szerint a Tisza Párt ugyanis nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette. Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnöke ráadásul a párt egyeki fórumán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

A nemzeti konzultáció kifejezést Orbán Viktor eredetileg egyébként a 2005-ös „országértékelő beszédében” használta abban az összefüggésben, hogy a Fidesz a 2006-os parlamenti választásokat úgy akarja megnyerni, hogy tervezett intézkedéseit a választópolgárokkal folytatott párbeszéd alapján építi fel. 

Az ezt követő országjáró rendezvénysorozaton szóban, kérdőíveken, illetve postai úton kérdezték a választók véleményét politikai és közéleti kérdésekben. A nemzeti konzultáció tehát közel húsz éve bevett gyakorlat a kormánypártoknál, 2010 óta összesen 14-szer kérték ki a magyarok véleményét ebben a formában.

 

Kötcsén a Fidesz? A Tisza is... És Budapesten?

Hasonló próbálkozás Magyar Pétertől az is, hogy káoszt próbál eredményezni a fővárosba nemzeti ünnepünkre. Emlékezetes: Orbán Viktor szeptember végén bejelentette, hogy október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, 

Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez a fővárosban.  

Mielőtt a Tisza-vezér azt állítaná, hogy az ötletet tőle lopta a Fidesz, érdemes megjegyezni, hogy az első békemenetet 2012 januárjában tartották meg, a Nem leszünk gyarmat! jelszóval mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. 

Magyar Péter korábban többször is részt vett egyébként a békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak. 

Magyar Péter korábban többször részt vett a békemeneten (Forrás: Facebook)

Hasonló próbálkozás egyébként történt már néhány héttel ezelőtt: Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de 

Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt. 

Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. 

 

Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért oda ment balhézni. Forrás: Facebook
Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért odament balhézni (Forrás: Facebook)

Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: FERENC ISZA / AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMagyarország

Szőlő utca: gyújtópont az anarchiához

Pindroch Tamás avatarja

A szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.