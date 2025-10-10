Így mulat Orbán Viktor + videó

Orbán Viktor miniszterelnök Kolozsvárról posztolt egy rendhagyó videót. Az ország vezetője láthatóan önfeledten szórakozik, még dalra is fakadtak csütörtök este. A kormányfő Romániai Demokrata Szövetség (RMDSZ) pénteki gyűlésére érkezett, amelyen előadást tart majd, beszédének szövegét pedig az éjszaka folyamán írta meg.

Orbán Viktor és Lázár János Fotó Facebook/Orbán Viktor

Mint beszámoltunk arról: Orbán Viktor miniszterelnök egy gyorsforgalmi út mentén található benzinkútnál találkozott össze Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, akit aztán a kormányfő a Facebook-oldalán elérhető videó tanúsága szerint magával vitt autójával Salgótarjánig. Onnan érkezett a kormányfő Kolozsvárra.

Orbán Viktor mellett, Nicușor Dan, Románia államfője is részt vesz az RMDSZ 17. kongresszusán. Az RMDSZ nem tisztújító kongresszust tart pénteken, a rendezvényen elfogadnak majd egy dokumentumot, amely a következő két évnek, a következő kongresszusig tartó időszaknak megadja az általános politikai irányát, és hogy milyen feladatokat tűz ki maga elé a szövetség - tudta meg a maszol.ro. A rendezvényen a meghívottak köszöntőbeszédei után Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke politikai beszámolót tart, majd bemutatják és elfogadják a kongresszus stratégiai dokumentumát is.



