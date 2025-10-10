Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

Orbán ViktorKolozsvárRMDSZ

Így mulat Orbán Viktor + videó

A kormányfő Kolozsváron tartózkodik, ahol pénteken beszédet is mond.

2025. 10. 10. 6:32
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnök Kolozsvárról posztolt egy rendhagyó videót. Az ország vezetője láthatóan önfeledten szórakozik, még dalra is fakadtak csütörtök este. A kormányfő Romániai Demokrata Szövetség (RMDSZ) pénteki gyűlésére érkezett, amelyen előadást tart majd, beszédének szövegét pedig az éjszaka folyamán írta meg. 

Orbán Viktor és Lázár János Fotó Facebook/Orbán Viktor

Mint beszámoltunk arról: Orbán Viktor miniszterelnök egy gyorsforgalmi út mentén található benzinkútnál találkozott össze Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, akit aztán a kormányfő a Facebook-oldalán elérhető videó tanúsága szerint magával vitt autójával Salgótarjánig. Onnan érkezett a kormányfő Kolozsvárra. 

Orbán Viktor mellett, Nicușor Dan, Románia államfője is részt vesz az RMDSZ 17. kongresszusán. Az RMDSZ nem tisztújító kongresszust tart pénteken, a rendezvényen elfogadnak majd egy dokumentumot, amely a következő két évnek, a következő kongresszusig tartó időszaknak megadja az általános politikai irányát, és hogy milyen feladatokat tűz ki maga elé a szövetség - tudta meg a maszol.ro. A rendezvényen a meghívottak köszöntőbeszédei után Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke politikai beszámolót tart, majd bemutatják és elfogadják a kongresszus stratégiai dokumentumát is.


 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)
 


 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu