Így változtatná át az évtized végére a Nagykörutat a BKK

Miért távozott a kabinetfőnöki pozícióból, és aztán miért döntött úgy, hogy elfogadja ezt a programvezetői pozíciót a Budapesti Közlekedési Központnál?

Engem mindig is a munkám városfejlesztéssel kapcsolatos része érdekelt leginkább, hiszen a végzettségem várostervező. Az előző öt évben sok minden más feladatom mellett, de alapvetően a város fejlesztésével foglalkoztam, legalábbis az volt a legkedvesebb része a munkámnak. Úgyhogy a kabinetfőnöki tevékenységem befejezése után mérlegeltem a különböző lehetőségeimet, és úgy láttam, hogy ez a projekt az, amibe szívesen beletenném a munkámat, amihez hozzátenném a nevemet. Nagyon sok különböző projekten dolgoztam az elmúlt 5 évben, ilyen volt a pesti alsó rakpart megnyitása, a Lánchíd új forgalmi rendje, különböző zöldítések, kerékpáros projektek. Összességében ez egy szakmai ártalom, nehéz egy ilyen felkérésre nemet mondani.

A BKK Közterületfejlesztési programvezetője, Balogh Samu (Fotó: Mirkó István)

Mi a Nagykörút megújításának, ennek a projektnek pontosan a műszaki tartalma?

Ez a program nem csak a közterületekről, a közlekedésről szól, hanem a Nagykörút átfogó megújításáról: gazdaságfejlesztésről, az üzlethelyiségek megújításáról, az épületek energetikai korszerűsítéséről, kulturális programokról is. Egy rendkívül sokrétű fejlesztésről van szó. 2020 és 2022 között készült el az a tanulmányterv, ami a fejlesztés tartalmát meghatározza. Ez ma is elérhető budapest.hu-n, egy nagyon átgondolt tervről van szó, amelyet a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT) készített. Amiről a BKK részéről az elmúlt időszakban intenzívebben kommunikálunk, az ennek egy kisebb része, a közterületek fejlesztése, ami alapvetően arról szól, hogy milyen fejlesztések lesznek a körúton a házak között, a fizikai térben. A tervezés most a Nagykörút egy hosszabb szakaszán, a Nyugati tér és a Boráros tér között zajlik. De ettől függetlenül a fővárosnak ennél nagyobb az ambíciója, nem csak a közterületek fejlesztésével szeretne foglalkozni.

Miért maradt ki a Nagykörút megújításából a Nyugati tér és a Margit híd közötti szakasz?